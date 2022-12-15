日要擴軍 該企業或家戶埋單？加不加稅讓日相很頭大

日本想要擴充軍備，但關鍵問題是如何籌錢，該加稅還是發債。（路透）

日本 將砸錢提高軍備，大膽背離第二次世界大戰結束時採取的和平主義立場。但如何籌錢、要加稅還是發債、企業或家戶誰的負擔該更重，此事處理不當可能危及日相岸田文雄 政府的未來。

金融時報引述知情人士報導，東京計劃向美國採購戰斧巡弋飛彈、開發自己的長程巡弋飛彈，並加強網路防禦。但分析師指出，岸田文雄的挑戰是，如何說服迅速老化的社和努力囤積現金的公司，接受因此而生的沉重財政負擔。成則提高欲振乏力的支持度，敗則加深自民黨內部分裂，恐怕還會威脅到自己的首相職位。

華府智庫德國馬歇爾基金會副主任Tobias Harris說：「民眾支持增加國防開支，不必然能回答該如何支付多出的錢，或多出來的國防預算 該怎麼花的問題。」

政治通訊Insideline總編輯Takao Toshidawa說：「政府或執政黨內部對國防開支大增，看法並不團結一致。這可能決定岸田文雄政府的未來。」

日本政府預計本周末提出軍事支出的融資藍圖。岸田文雄已經說，要在未來五年內為國防預算撥款43兆日圓（3,170億美元）, 比目前激增57%。下年度預算大概超過6兆日圓。為了支應現有預算未能涵蓋的增支，政府將透過削減支出和產生非稅收入，每年額外籌集4兆日圓。有1兆日圓料將來自稅收。

岸田文雄排除提高個人所得稅或發行政府債券的可能性，留下加徵公司稅和菸稅的可能性，也可能發行傳統上用於公共工程專案的債券。

自民黨的內對到哪裡找錢看法分歧。以岸田文雄為首、以強調財政紀律出名的一派贊成某種形式的加稅。日本公共債務已超過GDP的200%。前日相安倍晉三派系的支持者則呼籲發債不加稅。內閣裡有兩位部長主張，提高公司稅有礙企業為員工加薪。

神田外語大學的講師Jeffery Hall認為不該先討論加稅。他說：「捍衛日本在政治上很受歡迎，但政府官員沒詳細說明支出情況。只說『這是緊急情況，不要管細節』。但在詳細說明你多籌到的錢能如何讓人更安全之前，討論加稅並不周全。」