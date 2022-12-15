東北亞氣溫降 燃料價格看漲

罕見連三年出現的反聖嬰現象（La Nina）使東北亞氣溫急降，人口稠密地區天寒地凍，料將增加全球能源需求並推高燃料價格。

根據美國國家環境預報中心（NCEP），中國、日本 和南韓未來幾周的氣溫將降到冰點以下。此時正值歐洲遭遇北極風暴襲擊，英國和德國都下起大雪。

這可能推動亞洲液化天然氣 價格進一步上漲，液化天然氣8月下旬摔下峰值，但11月中以來漲不停。煤價也可能得到更多支持，甚至柴油和燃料油價 格都可能受影響，後兩者用於取暖和發電。

罪魁禍首是通常會導致北半球氣溫低於平均的反聖嬰現象。世界氣象組織（WMO）11月末預測，本世紀首見的連三年反聖嬰現象，將持續到冬季結束。

在中國，氣溫驟降將導致貴州省的電力需求激增，地方政府官員下令煉鋁廠減少用電。此外，中國有九個省分遭遇沙塵暴，可能阻礙太陽能發電。智庫豐光煤炭物流發布報告說，要到農曆新年假期前後，工廠放假停工，取暖用燃料的高需求才會緩解。

日本方面，根據日本氣象廳，12月到2月間，東部和西部氣溫有40%的機率低於正常水準。日本一直在為冬季儲備液化天然氣，電力庫存遠高於五年平均。