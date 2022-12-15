歐盟投資東協 砸逾百億美元

歐洲聯盟和東南亞國協國家領袖在布魯塞爾首度舉行高峰會。(歐新社)

歐洲聯盟和東南亞 國協（ASEAN）國家領袖今天在布魯塞爾首度舉行高峰會，歐盟 將對東南亞國家提出一個規模100億歐元（106億美元）的投資 計畫，藉鞏固雙邊關係來分散供應鏈，並爭取支持對抗俄羅斯。

據歐盟官員表示，這筆投資最初將由公共經費來支應，支持基礎建設、能源、運輸或數位化方面的工程。

這個投資是歐盟「全球門戶」（Global Gateway） 計畫的一環，這項規模3000億美元的遠大計畫，目的在反制中國大陸爭取供應鏈和原材料所大灑銀幣的投資。

這次歐盟和東協共同舉行的高峰會，目的是在凝聚共識，因應俄烏戰爭和中國大陸在南海宣示主權等種種挑戰。當前俄中挑起的地緣政治動盪之中，歐盟希望多拉攏和其他地區的關係。

高峰會在即，東協對俄烏戰爭的立場，是尤其敏感的焦點。

不願具名的歐盟官員向彭博透露，雙方的聯合聲明，預料將納入尊重烏克蘭領土完整的措辭，歐盟對此感到滿意。

100億歐元的投資專案中，其中有6,000萬美元來自歐盟預算的補助，歐盟成員國、各國的國家發展銀行以及歐洲投資銀行也將提供補助、融資以及擔保。民間企業預料也將支持部分專案。

彭博引述知情人士報導，投資的項目包括協助越南和菲律賓興建水力發電廠、或是支持在柬埔寨興建污水處理設施。