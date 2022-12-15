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亞洲開發中國家GDP 下修

編譯劉忠勇、易起宇／綜合報導
亞洲開發銀行（ADB）下修今明兩年亞洲開發中經濟體的整體經濟成長預測。（路透）
亞洲開發銀行（ADB）下修今明兩年亞洲開發中經濟體的整體經濟成長預測。（路透）

亞洲開發銀行（ADB）下修今明兩年亞洲開發中經濟體的整體經濟成長預測，且全面下修東亞和東南亞個別經濟體明年經濟預測，只有台灣例外。

亞銀在亞洲發展展望報告預測，受到俄烏衝突、中國防疫政策和全球經濟放緩等持續不利因素的衝擊，今年亞洲開發中經濟體的GDP成長率將放緩至4.2%，略低於9月預測的4.3%，這是亞銀第五度下修展望。

亞銀預測亞洲開發中經濟體明年GDP成長4.6%，遠低於原先預測的4.9%。

中國的經濟成長比原先預料更緩，今年和明年分別成長3.0%和4.3%，低於原先預測的3.3%和4.5%。

亞銀說：「中華人民共和國的經濟景氣仍受到零星新冠疫情爆發、動態清零政策以及房地產市場持續疲軟的影響。」

相較之下，亞銀維持台灣今明年GDP預測各在3.4%和3.0%。

亞銀在報告中說，「最近發展大致符合9月更新的預測。」至於通膨方面，「因全球供應鏈瓶頸緩解，原物料價格持續下跌，2022年和2023年通膨預測各維持在2.8%和2.0%。」

亞銀也維持對印度今明年GDP預測各在7.0%和7.2%。

但在東南亞部分，亞銀雖以內需比預期強勁為由，將今年GDP預測由5.1%升為5.5%，卻將明年預期從5%降為4.7%。亞銀說：「消費者和企業信心可能受到高通膨和利率上升影響，政府支出也可能在公共財政受限下受到抑制。」

東南亞最大經濟體印尼明年GDP預測從5%降為4.8%。

在下修幅度最大的國家中，亞銀以外部情況為由將馬來西亞GDP由4.7%降為4.3%，並以通膨壓力為由將越南由6.7%降為6.3%。

亞銀表示，亞洲開發中經濟體整體消費者物價稍有緩解，現在預期今年增幅為4.4%，略低於原先預估為4.5%，明年增幅則預料將降至4.2%。

開發中亞州明年成長預測。(資料來源：亞銀)
開發中亞州明年成長預測。(資料來源：亞銀)

東南亞 越南 疫情

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