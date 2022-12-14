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美銀：2利多助攻 油價將漲破90元

編譯簡國帆／綜合報導
Fed緊縮政策轉向及中國「成功」重啟經濟等利多，將帶動倫敦布蘭特油價回升。（路透）
Fed緊縮政策轉向及中國「成功」重啟經濟等利多，將帶動倫敦布蘭特油價回升。（路透）

美國銀行全球研究公司指出，美國聯準會（Fed）緊縮政策轉向及中國「成功」重啟經濟等兩大利多題材，將帶動倫敦布蘭特油價迅速回升，漲破每桶90美元價位。

中國暗示將進一步鬆綁新冠防疫措施，加上經濟學家預期中國將寬鬆財政與貨比政策以支撐成長，激勵國際油價13日盤中挺升，西德州中級原油明年1月期貨漲1.2%至每桶74.07美元，布蘭特原油明年2月期貨也漲1.3%，報每桶78.97美元。

瑞穗銀行亞洲經濟學與策略部門主管瓦拉桑指出，中國重啟經濟的喜悅、以及石油需求看升，都蓋過其他拖累因素的憂慮。

美銀表示，如果滿足Fed政策轉向與中國成功重啟這兩個條件，布蘭特油價可能將迅速回升並漲破每桶90美元。

美銀表示，油價近來下跌，是因亞洲出口成長等前瞻總經指標大幅下滑，以及俄羅斯出口迄今似乎不受歐盟制裁影響，「不過，較長期的期貨價格一直都較有韌性，顯示隨著中國重啟、美歐擺脫衰退，未來12~36個月的油市遠更有建設性」。

美銀預測，布蘭特期貨明年均價為每桶100美元，主因為中國大陸重啟帶動石油需求復甦、以及歐盟制裁導致俄羅斯供應的原油每天少100萬桶，此外，石油輸出國組織和盟國（OPEC+）也將完全執行每日減產200萬桶的措施，以撐住油價。

美銀也提醒，該公司對明年的石油需求與價格預測，大幅仰賴中國和印度需求的強勁成長，中國的疫後環境仍不確定，若重啟延滯，將影響其預估的油價走勢。

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