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全球貿易活動 明年將放緩

編譯洪啟原、王巧文／綜合報導
根據聯合國（UN）公布的最新貿易數據，全球今年的貿易額估年增12%至32兆美元，有望締造歷史紀錄，但進入2023年後，貿易活動預料放緩。（歐新社）
根據聯合國（UN）公布的最新貿易數據，全球今年的貿易額估年增12%至32兆美元，有望締造歷史紀錄，但進入2023年後，貿易活動預料放緩。（歐新社）

根據聯合國公布的最新貿易數據，全球今年的貿易額估年增12%至32兆美元，有望締造歷史紀錄，但進入2023年後，貿易活動預料放緩。

聯合國貿易暨發展會議（UNCTAD）13日說：「今年的貿易額較去年大幅成長，主要因為能源產品的貿易額大增。」據報告，今年的商品貿易額預估飆升至25兆美元，約比去年大增10%；服務貿易額估年增15%至近7兆美元。

不過，UNCTAD預估，隨著全球進入2023年，通膨調整的全球貿易額預料將下滑，因受到地緣政治、經濟成長趨緩、商品物價高漲及全球債務升抵歷史高點等不利因素圍攻。

報告也說，2022全年的貿易量持續增加，成為全球需求穩健的訊號。不過，經濟成長趨緩和通膨因素，很可能打擊明年的全球商務，「全球貿易展望依然不明朗，與此同時，負面因素似乎壓過了正面的趨勢。」

德國航運巨擘赫伯羅德（Hapag Lloyd）同日表示，海運需求在近幾個月走弱後小幅反彈，他也重申，在新冠疫情造成的供應鏈斷鏈問題消退之際，市場前景將更平淡。

路透報導，赫伯羅德的海運貨櫃業務是全球經濟走勢風向球之一，隨著世界各國正疲於因應俄烏戰爭後急速上漲的通膨和生活成本危機，這家全球第五大航商表示，已看見9月和10月海運需求明顯下滑。

不過，赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）13日向記者說：「我認為市場並不像四周或八周前那樣疲弱。邁向年底及農曆新年期間，海運需求將稍微恢復。」

拜疫情危機帶動運費創新高所賜，赫伯羅德今年第2季淨利年增兩倍，不過，詹森在11月示警，運費正在回落，且通膨相關成本上升，可能衝擊未來獲利。詹森指出，由於塞港亂象緩解及訂單減緩，明年運能很可能超過需求

疫情 聯合國 供應鏈

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