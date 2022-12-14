東南亞3新創 市值年半蒸發500億

印尼 叫車暨電商平台GoTo股價，13日隨雅加達大盤股市上揚，終場大漲近15%，正好站回100印尼盾，總算終結16連跌的頹勢。不過就算把這一天的漲勢算入，該股今年4月上市至今仍大跌超過70%，甚至已被印尼證交所列入是否有不尋常交易活動的觀察清單。

彭博資訊報導，在東南亞 新創圈裡，GoTo並非特例。全球投資 人之前滿懷信心，除了GoTo以外，還大舉投資包括新加坡叫車平台Grab與Bukalapak等東南亞新創科技公司，但他們現正面臨一項殘酷的事實：這三家新創風光上市後，過去一年半來市值合計蒸發逾500億美元。

一年前赴紐交所掛牌的Grab控股公司，現已蒸發逾70%市值至120億美元左右。Grab之前同意與Altimeter資本管理旗下的空白支票公司Altimeter Growth合併後上市，當時堪稱東南亞價值最高的新創公司，並吸引貝萊德、富達投資（Fidelity）及普信（T. Rowe Price）等投資人投入逾40億美元。

印尼科技巨頭GoTo和電商巨人Bukalapak分別在今年和去年赴印尼證交所風光上市，但兩者市值自上市以來各縮水74%和69%。自今年初以來，兩者表現不只落後雅加達綜合指數，在那斯達克交易所也大跌約30%。

其實不只這三大東南亞新創，印度上市新創公司近來也同步重挫，主要因投資人質疑估值過高。之前市場仍渴望成長股時，這三家公司提供機會讓市場能投資蓬勃發展的東南亞電商領域。但全球利率續升和衰退風險，現正重創科技股。