歐盟 明年10月起課碳關稅

歐盟碳關稅協議重點。(資料來源:綜合外電)

經徹夜協商，歐盟 各國與歐洲議會的協商代表13日達成協議，將對進口鋼材與水泥等製造汙染的商品課徵二氧化碳排放關稅 ，適用範圍從鋼鋁、水泥等上游產品擴大到下游的螺絲、螺栓等。新機制預定2023年10月起實施。

這套協議名為「碳邊境調整機制」（CBAM），是歐盟在全球減碳 趨勢下的新發明，由執委會在2021年7月提出。因歐盟對本地二氧化碳高排放產業設定嚴格減碳要求，為免企業因減碳增加成本不敵進口產品的價格競爭力，所以設計了「碳邊境稅」機制，要求外國高碳排產品進入歐盟市場時，需先購買減碳憑證。

依歐盟成員國13日達成的初步協議，將自2023年10月1日開始試行，初期先採過渡措施，即要求進口商提交碳排相關報告，執委會也將評估在過渡期後是否進一步擴大適用產業範圍。實際時間表視本周稍晚進一步談判而定。

歐盟兩大立法機構去年上半年分別談成初步立場後，便進入尋求共識的協商階段，最後一場協商從12日晚間談到隔日凌晨，達成暫定結論，接下來將再回到各自機構走完立法流程。

無論如何，歐盟實施此制大方向不變，外國相關出口產業嚴陣以待。歐盟執委會原定初期適用碳邊境稅產業包括鋼鐵、水泥、鋁業、化肥和電子，但經歐洲議會加碼擴大到氫能、部分間接碳排產品和鋼鐵下游的螺絲、螺栓等產品。

歐洲議會主要協商代表查希姆表示，這項關稅對對抗氣候變遷至關重要，「為鼓勵貿易夥伴讓製造業脫碳（decarbonise），這是我們僅有的機制之一」。

歐盟希望在2030年前讓碳排量比1990年減少55%，幫助全球避免災難性氣候變遷，新關稅是歐盟政策方案的重要一環。

目前歐盟將核發免費排碳許可證給境內業者，以免它們不敵外國競爭，但歐盟計劃逐步淘汰這類免費許可證，同時逐步引進碳關稅，以符合世界貿易組織（WTO）規定。

歐盟當局曾表示，境外國家若具備與歐盟同等的氣候變遷政策，即可享有豁免。