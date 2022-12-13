售價再創高 明年iPhone 15傳漲15%

業界傳出，蘋果明年高階iPhone 15入門容量機種價格將漲200美元，再創新高價，漲幅超過15%。（美聯社）

通膨壓力籠罩，業界傳出，蘋果 明年高階iPhone 15入門容量機種價格將漲價200美元、入手價高達1299美元，再創新高價，漲幅超過15%，但規格也將全面升級，包括導入全新潛望式鏡頭、鈦金屬機殼等。

儘管iPhone 15系列預計明年秋季才會問世，目前市場已出現許多間諜 照，甚至連產品名稱以及訂價都出現；其中，最高階機種被命名為iPhone 15 Ultra，外殼則是由鈦合金組成，取代過往的不銹鋼，儲存容量最低256GB起跳，前鏡頭則是搭載雙鏡頭模組，後鏡頭使用最新潛望式鏡頭，具備五至十倍光學變焦，是iPhone 14 Pro機種的三倍，意味拍照功能更強大。

值得注意的是，iPhone 15系列很可能將首度支援USB-C，全面棄守原先使用的Lightning介面。此外，iPhone 15全系列機種均可望導入原先只有在iPhone 14 Pro系列才有的「動態島」UI設計，同時為了讓手機防水效果升級，蘋果也可能使用固態按鍵，取代原先的機械按鍵。

業界傳出，因應高通膨壓力，蘋果明年高階iPhone 15入門容量機種價格將再漲價200美元、入手價高達1,299美元，再創新高，漲幅超過15%。

法人認為，距離蘋果發表iPhone 15系列至少還有九個月，此時出現風聲，有可能是蘋果想藉此觀察Android陣營及消費市場反應，做為未來訂價參考。