歐洲電動車成本 低於油車

歐洲如今幾乎每個國家電動車買車加養車的成本已低於汽柴油車。(路透)

歐洲幾乎所有國家擁有及使用電動車 的總成本，已經比汽油或柴油車便宜，主因燃料價格上漲。業界認為現在已經到了車種轉換的普及階段。

歐洲租車 公司LeasePlan的數據顯示，歐洲電動車的售價仍高於同型的傳統汽車，但由於電動車維修及充電成本較低，因此總成本低於傳統車。

LeasePlan指出，該公司在22個歐洲國家營運點的數據顯示，幾乎在各個國家的各種用車部門，電動車的持有總成本（TCO）都已經低於汽油或柴油車。

該公司發現，歐洲家庭的標準電動車，例如福特Kuga或Skoda Enyag車款，在19個國家的TCO都等於或低於傳統車，包括英、法、德及荷蘭；只有波蘭、義大利 及捷克的電動車TCO明顯較高。

在小型車之中，例如雷諾Megane或起亞Nero，在英國電動車款的購車及養車成本為919歐元，柴、汽油款各為941歐元和954歐元。

LeasePlan指出，電動車用戶在自己家裡充電的成本，比使用公共快速充電的成本要低。用戶中約65%是在家充電，20%在工作場所充電，15%在公共充電站。充電成本約占電動車TOC的15%，而柴油的油費占TOC的28%。

Lease在報告中提到：「儘管能源價格高漲，電動車的燃料成本仍明顯低於汽柴油車。」