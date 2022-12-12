我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

超級央行日 金融市場緊盯

編譯林奇賢／綜合報導
全球金融市場本周將面臨「超級央行日」，歐洲央行預料將公布調升三大利率。(路透資料照片)
全球金融市場本周將面臨「超級央行日」，歐洲央行預料將公布調升三大利率。(路透資料照片)

全球金融市場本周將面臨「超級央行日」，美國、歐元區、英國、瑞士及菲律賓等央行預料將在14日的24小時內，陸續決議升息2碼（0.5個百分點），挪威等央行當天也都可能升息，總結今年全球主要央行升息抗通膨的趨勢。

美國聯準會（Fed）預料將在14日公布升息2碼，提高基準利率區間至4.25%~4.5%，接著菲律賓央行預料將公布升息2碼至5.5%，瑞士央行也可能跟著公布升息2碼至1%。

英國央行也預估公布決議升息2碼至3.5%，歐洲央行（ECB）稍後預料將公布調升三大利率2碼，包括提高主要再融資利率到2.5%，展現不惜經濟衰退也要壓低通膨的決心。

其他央行部分，挪威央行預估將升息1碼至2.75%，台灣央行預料將決議提高基準利率半碼到1.750%。

當前的全球經濟情勢和年初時截然不同，1月時多數決策官員都坦承誤判去年的通膨飆升為暫時現象，紛紛開展數十年來最激進的升息循環，美國銀行統計，今年全球央行約共升息275次，僅降息13次，且超過50家央行都一度升息3碼。彭博資訊估算，今年底全球利率預料將為5.2%，遠高於1月時的2.8%。

雖然跡象顯示多數地區通膨已到頂，但問題在於明年的情勢發展，最糟情況為通膨仍居高不下，但經濟已陷衰退，造成央行的停滯性通膨夢魘，最好的發展則是通膨快速消退，足以讓央行停止升息。

央行 升息 利率

上一則

ETF強力吸金 今年估破6200億

下一則

韓電池產業 面臨人才荒

延伸閱讀

通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算

通膨傷荷包 民眾正削減年終禮品購物預算
華爾街機構對經濟「軟著陸」的信心升高

華爾街機構對經濟「軟著陸」的信心升高
Fed本周將縮小升息幅度 但明年利率將升到更高

Fed本周將縮小升息幅度 但明年利率將升到更高
社安百科／社安福利 10關鍵數字

社安百科／社安福利 10關鍵數字

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
美國總統拜登和荷蘭首相呂特參加G20活動的檔案照。（美聯社）

美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

2022-12-04 20:37
特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%。美聯社

憂升息致衰退 道指跌482點

2022-12-05 16:53
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起