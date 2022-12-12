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韓電池產業 面臨人才荒

編譯陳律安／綜合報導

南韓電池及相關原料製造商今年來已增聘逾10%人手，仍面臨人力缺口，研發、設計及加工方面的人才短缺，原因是全球電動車市場的發展速度比預期更快。

申報文件顯示，截至今年9月底，南韓前三大電池製造商LG新能源、三星SDI、SK On，以及前三大陰極材料製造商EcoPro BM、浦項化學及L&F公司的雇員總數為29178人，高於去年。全球第二大電池製造商LG新能源雇員數則增加了1151人。

但電池產業料將持續受到人力短缺衝擊。據南韓電池產業協會早前估算，在2020年底，該產業需要約3000名人力，包括逾1000名碩、博士。

但產業人士表示，隨著電動車市場擴張的速度快於原先預期，可能加劇電池產業的人力短缺問題。

一名電池原料業者主管說，充電電池產業很難找到具有碩博士學位、又具備超過五年工作資歷的人才，「這個問題在2025年後會更嚴重，因為屆時我們已完成新廠建置、並在海外擴大產能」。

南韓政府11月初才宣布與LG Energy Solution Ltd.、SK On及三星SDI 攜手合作，目標是在2030年底前將全球充電電池市占率拉高至40%，超越中國成為全球最大玩家。

南韓 電動車 三星

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