國際鋰價漲勢 還沒結束

陸碳酸鋰價格。(資料來源:Asian Metal)

國際鋰價去年來已瘋狂大漲，但業界主管普遍認為，鋰價還有上漲空間，主要因為美國實施「通膨削減法」，將帶動美國、加拿大、墨西哥及澳洲 的鋰金屬生產與加工業，更加蓬勃發展，導致鋰金屬供不應求。

全球最大鋰金屬生產廠商美國雅寶公司（ALB）總裁諾瑞斯表示，鋰金屬需求「目前正在進行區域化，愈來愈多地區都在爭取鋁料。業者訂價能力仍將強勁，大家都需要鋰」。

澳洲Pilbara礦業公司執行長韓德森指出，IRA訂有本地成分條款，將鼓勵美國與自由貿易協定夥伴國之間的鋰金屬貿易，而這些國家的成本型態與結構都較高，因此IRA的補貼條款將對國際鋰價提供支撐。

鋰金屬是製造電動車 電池的必要原料。隨著電動車需求激增，鋰價已經飆漲到空前高價。

由於2018年至2020年鋰金屬行情重挫，業者減少投資 ，使目前鋰金屬生產完全跟不上需求。

美國Piedmont鋰業公司營運長布林德表示，IRA提供的獎勵措施，將刺激國內業者投資增產；該公司已收到1.417億美元的補助款，以強化國內電動車電池供應鏈。他也預測鋰價將持續上漲。

根據彭博資訊計算，從8月IRA生效以來的短短三個多月間，電池原料生產以及電池與電動車製造相關的投資額已經超過了130億美元。

瑞典Northvolt電池廠正在考慮是否延後在德國的設廠計畫，並將於明年決定究竟是要在建廠，還是先擴北美廠的產能。

澳洲雷克資源公司（LKE）董事長克勞指出，其他支持鋰價居高不下的原因，還包括電動車「需求維持指數型成長」，以及新增供給量有限。