我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

ETF強力吸金 今年估破6200億

編譯林聰毅／綜合報導

今年美股陷入熊市，已加速資金從共同基金大舉轉向指數股票型基金（ETF）的「大遷徙」趨勢，據統計，今年流入ETF的資金有望達到6,220億美元，將是繼2021年後，第二次全年流入金額超過6,000億美元。

MarketWatch報導，道富環球投資管公司（SSGA）的報告顯示，今年1~11月在美國上市的ETF共吸引5,680億美元的資金，若以過去十年的12月平均流量計算，今年ETF的吸金額有望達到6,220億美元。

道富環球的SPDR美洲研究主管巴托里尼（Matthew Bartolini）表示：「熊市加速了（資金）從共同基金大舉遷徙到ETF。」他說，對於許多投資人而言， ETF的費用往往比共同基金更便宜、而且更能節稅。

巴托里尼說，在11月底時，ETF產業管理約6.6兆美元資產，雖低於去年的7.3兆美元，但仍高於近年來的平均水準。

例如在美國上市的ETF資產，已從2017年的3.4兆美元激增，今年來仍高於2020年全年的5.5兆美元。

每月流入ETF的金額最近已明顯增加。

道富的報告說，截至11月的三個月滾動流入額為1,740億美元。巴托里尼說，債券ETF是這股由共同基金加速轉向ETF的主要推手之一。

債券投資人也正以創紀錄的速度，從共同基金轉向ETF。

據華爾街日報報導，今年截至10月底，約4,540億美元從債券共同基金淨撤出，同期則有1,570億美元流入債券ETF。

根據道富銀行數據，今年1月至11月流入股票ETF的金額，更是流入債券ETF金額的兩倍多。巴托里尼說，資金大舉流入防禦類股ETF，11月寫下連續第13個月淨流入的紀錄。

報告顯示，今年來商品ETF則出現資金流出。

債券 投資 股票

上一則

中國有錢人家族辦公室攬才 助新加坡避險基金業發展

下一則

鴻海強攻電池 台美中大串聯

延伸閱讀

民間創舉 日本太空公司靠SpaceX之助將登月艇送上軌道

民間創舉 日本太空公司靠SpaceX之助將登月艇送上軌道
全球最大對沖基金橋水唱多「中國資產」 稱國際資本將回流

全球最大對沖基金橋水唱多「中國資產」 稱國際資本將回流
熊市才走2/3 恐現另波跌勢

熊市才走2/3 恐現另波跌勢
理財百科／投資iBond 有9注意事項

理財百科／投資iBond 有9注意事項

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
美國總統拜登和荷蘭首相呂特參加G20活動的檔案照。（美聯社）

美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

2022-12-04 20:37
特斯拉因有關其上海廠減產報導而下跌6.37%。美聯社

憂升息致衰退 道指跌482點

2022-12-05 16:53
SpaceX、特斯拉電動車與推特公司執行長馬斯克（左）8日短暫把世界首富的寶座讓給了全球精品龍頭LVMH集團老闆阿諾德（右）。（Getty Images）

LVMH老闆短暫取代馬斯克登世界首富 9年來首位非科企出身

2022-12-07 23:28

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起