ETF強力吸金 今年估破6200億

今年美股陷入熊市，已加速資金從共同基金大舉轉向指數股票 型基金（ETF）的「大遷徙」趨勢，據統計，今年流入ETF的資金有望達到6,220億美元，將是繼2021年後，第二次全年流入金額超過6,000億美元。

MarketWatch報導，道富環球投資 管公司（SSGA）的報告顯示，今年1~11月在美國上市的ETF共吸引5,680億美元的資金，若以過去十年的12月平均流量計算，今年ETF的吸金額有望達到6,220億美元。

道富環球的SPDR美洲研究主管巴托里尼（Matthew Bartolini）表示：「熊市加速了（資金）從共同基金大舉遷徙到ETF。」他說，對於許多投資人而言， ETF的費用往往比共同基金更便宜、而且更能節稅。

巴托里尼說，在11月底時，ETF產業管理約6.6兆美元資產，雖低於去年的7.3兆美元，但仍高於近年來的平均水準。

例如在美國上市的ETF資產，已從2017年的3.4兆美元激增，今年來仍高於2020年全年的5.5兆美元。

每月流入ETF的金額最近已明顯增加。

道富的報告說，截至11月的三個月滾動流入額為1,740億美元。巴托里尼說，債券 ETF是這股由共同基金加速轉向ETF的主要推手之一。

債券投資人也正以創紀錄的速度，從共同基金轉向ETF。

據華爾街日報報導，今年截至10月底，約4,540億美元從債券共同基金淨撤出，同期則有1,570億美元流入債券ETF。

根據道富銀行數據，今年1月至11月流入股票ETF的金額，更是流入債券ETF金額的兩倍多。巴托里尼說，資金大舉流入防禦類股ETF，11月寫下連續第13個月淨流入的紀錄。

報告顯示，今年來商品ETF則出現資金流出。