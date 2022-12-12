新興市場股債 華爾街力捧

調查顯示，在新興市場中，最多機構投資人認為東南亞最具吸引力。圖為新加坡證券交易所。(路透資料照片)

隨著市場預期美國聯準會（Fed）未來一年將更加審慎升息，華爾街資金正重新湧入新興市場 的債券和股票，國際金融協會（IIF）指出，資金流入將帶動新興市場明年走高。調查顯示，在新興市場中，最多機構投資 人認為東南亞 最具吸引力。

投資人日益認為Fed政策利率將明年觸頂，為新興市場復甦奠定基礎，因此開始搶購這些已大幅折價的資產。

國際金融協會（IIF）的數據顯示，投資人11月投入開發中市場的股債市374億美元，為2021年6月以來最高，上月流入新興市場投資組合的外資中，有144億美元進入固定收益資產，為今年迄今單月最高紀錄。

IIF的區域資料顯示，有256億美元流入亞洲，而拉丁美洲則吸納約82億美元，為今年3月來最多；新興歐洲吸引了32億美元，非洲及中東則有4億美元流入，為3月以來首見的資金正流入。11月流向中國股市的資金也是今年來最多，達到85億美元。

IIF的經濟學家佛爾敦（Jonathan Fortun）說，大部分新資金都流向中國以外的新興市場，顯示投資人對更廣泛的新興市場抱持樂觀態度。資金回流也支持IIF的預測，認為未來一年新興市場會有一段「復興期」，而拉美將是資金流入的主要受惠者。

另據法盛投資管理公司在訪調500名全球機構投資人後，公布名為「淘金熱之後」的2023年法盛機構展望調查報告顯示，儘管機構投資人2023年偏好已開發市場，但在新興市場會中，45%受訪者認為中國大陸以外的亞洲市場有最佳成長機會。

調查顯示，32%受訪者打算加碼投資新興市場，31%要擴大投資亞太地區，中國大陸則仍是新興市場的主要憂慮。

法盛的全球市場戰略和國際解決方案主管謝圖內（Mabrouk Chetouane）表示，中國大陸對抗新冠肺炎疫情的方式，降低了成長展望，隨著確診病例回升，可能會削弱對中國大陸重新開放的短期樂觀情緒。