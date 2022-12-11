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拆解三星摺疊機 利潤率比iPhone更高 韓製零件達五成

編譯葉亭均／綜合外電
三星摺疊智慧手機Galaxy Z Fold 4 foldable smartphones。（三星電子／路透）
三星摺疊智慧手機Galaxy Z Fold 4 foldable smartphones。（三星電子／路透）

三星最新摺疊智慧手機的拆解報告顯示，估計零件的成本占約40%，比蘋果最新iPhone的零件成本占比更低。三星大量採用南韓本土製零件來生產該機款，本土零件的比率約50% 。

香港市場研究機構Counterpoint Research的資料指出，摺疊智慧手機的需求初期成長緩慢，但現在正在攀升，雖然在全球智慧手機市場的占比不到2%，但摺疊手機出貨量預估今年大增73%至1,600萬支。

日經新聞與東京拆解專業機構Fomalhaut Techno Solutions共同拆解三星新款摺疊手機Galaxy Z Fold 4，並與其他摺疊手機比較。

以零件而言，Fold 4的成本估計約670美元，是銷售價格的不到40%；若與蘋果今年最新旗艦手機iPhone 14 Pro Max的46%零件成本占比相比，代表Fold 4的利潤率較高。

Fold 4定價約1,800美元，比iPhone 14 Pro Max高出逾500美元。

Fold 4的拆解顯示了該手機大量採用三星製零件，包括可撓式OLED面板，這是打造摺疊智慧手機的關鍵。

雖然美國晶片業者高通（Qualcomm）是Fold 4的主要晶片供應商，但該款手機使用三星的記憶體晶片。幾乎所有手機的主要零件都是由南韓的業者供應，例如電池是由LG新能源供應。

以成本而言，Fold 4本土製零件比率約50%，是iPhone機款的兩倍。高比率本土零件讓Fold 4異於非大陸製的高階手機。但若在大陸，手機仰賴較多本土製零件，例如華為，原因是受限於美國貿易限制規定。

在蘋果和其他製造商努力將供應鏈多元化，以降低地緣政治風險之際，三星正受惠於其強勁的國內採購，這可確保其零件供應穩定並壓低成本。

在Fold 4手機內部，左右各有一塊電池，並且有一大塊基板。由於安裝在基板上的晶片和電容器並沒有像iPhone 14 Pro Max那樣密集，因此Fold 4的設計被視為未來還有空間可置入更多功能。

日經與Fomalhaut Techno Solutions也拆解了大陸製摺疊手機，尤其是價格相對較高，介於1,500美元到2,000美元華為Mate Xs與小米Mi Mix Fold。這兩款手機的零件成本占比為30%至40%，和三星的摺疊機一樣，擁有高利潤率。

小米和華為的這兩款摺疊手機都採用三星製的OLED面板。韓製零件各占 Mate Xs和Mi Mix成本的50%與36%，反映大陸業者大幅仰賴南韓供應商。

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