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國際原油收跌 紐約油價寫下4月來最大單周跌幅

編譯洪啟原／綜合外電
國際油價9日在震盪中收跌，且周線均收黑。中國、歐洲和美國最新公布的經濟數據疲軟，使市場對經濟衰退的擔憂加劇，蓋過任何供應困難可能推升油價上揚的影響。（路透）
國際油價9日在震盪中收跌，且周線均收黑。中國、歐洲和美國最新公布的經濟數據疲軟，使市場對經濟衰退的擔憂加劇，蓋過任何供應困難可能推升油價上揚的影響。（路透）

國際油價上周五（9日）在震盪中收跌，且周線均收黑。中國、歐洲和美國最新公布的經濟數據疲軟，使市場對經濟衰退的擔憂加劇，蓋過任何供應困難可能推升油價上揚的影響。

紐約西德州1月原油期貨9日跌0.6%，收在每桶71.02美元，寫下4月來最大單周跌幅；倫敦布蘭特2月原油期貨跌0.05美元，收報每桶76.1美元，單周跌幅則為8月以來最深。瑞穗銀行分析師尤格說：「任何供應疑慮都比不上市場對經濟的擔憂。」

同日，俄羅斯總統普亭揚言，可能減產以因應西方針對俄油出口實施的價格上限措施，激勵國際油價盤中漲逾1%。不過，美國9日盤前公布的11月生產者物價指數（PPI）略高於預期，加上美、加Keystone輸油管線將部分重啟，導致油價回吐先前漲幅。

西德州油價結構轉為正價差，為2020年11月以來首見，近月布蘭特合約也低於六個月遠月合約。「正價差」是指近月期貨價低於遠月價格，代表由於需求減弱，市場對當前供應狀況較不擔心，這將鼓勵交易商補充庫存。經濟學家表示，儘管中國大陸放寬部分防疫限制，但確診數激增可能在未來數月壓制經濟成長。

此外，國際金價9日收漲，顯示投資人對聯準會（Fed）未來放慢升息的前景感到欣慰。現貨黃金漲0.5%，收報每英兩1,797.81美元，紐約黃金期貨也漲0.5%，收報每英兩1,811美元。

High Ridge Future金屬交易主管David Meger說：「市場似乎正關注大環境改善的跡象，即Fed停止升息的時間點。基於這個原因，我們看見黃金獲得市場普遍支持。」

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