明年全球股市…先蹲後跳

彭博資訊針對大型基金經理人進行調查，其中71%受訪者預期明年全球股市將走高，平均漲幅達10%。（路透）

彭博資訊對大型基金經理人所做的調查顯示，71%的受訪者預料明年全球股市將收高，僅19%表示會下跌，而看漲的經理人預測平均漲幅為10%，主因通膨升高、俄烏戰爭及央行升息等利空因素將逐漸消退。許多經理人認為明年初股市將走低，下半年才會回升。

這份調查於11月29日至12月7日進行，受訪對象包括貝萊德、高盛資產管理公司和鋒裕匯理投信（Amundi）等134家大型投資 機構。

在明年股市崩跌風險方面，分別有48%及45%的基金業者表示，股市走向可能因通膨頑固居高不下、經濟陷入嚴重衰退而再次脫軌，使這兩項因素成為未來一年的最大隱憂。股市也可能在明年初觸及新低，許多人認為下半年將重拾漲勢。

近70%受訪者表示，通膨與經濟面的利多消息，可能使拉升股價的催化劑；也認為大陸全面解封及俄烏停火，將帶動股市上漲。

瑞典最大基金管理公司Swedbank Robur投資長哈克說：「儘管我們可能面臨經濟衰退和獲利下滑，但這些憂慮在今年已經消化了一部分，進入2023年，我們將擁有更佳的能見度，而這有望幫助市場。」

野村資產管理資深策略師石黑英之預估，明年將「與今年背道而馳」，部分是因為股票 估值大減，投資人進場撿便宜。即使最近股市出現反彈，MSCI全球指數今年仍是自2008年全球金融危機來表現最糟的一年，美股史坦普500指數可能同樣差勁。

受訪者普遍偏愛一些在經濟走下坡時具備防禦性的類股，包括高股利企業、壽險 業、醫療業及波動幅度小的股票；一些經理人偏好銀行股，及印度、印尼、越南等新興股市。另外美國科技股也可能重新成為市場焦點，過半經理人表示將選擇性買進科技股，包括蘋果、亞馬遜及字母公司等。

一些經理人看漲中股，尤其是「清零」政策退場。目前中股本益比低於20年平均水準，比歐、美股市更具吸引力。百達資產管理公司資深經理人莫洛托瓦表示，以目前的價位，他會選擇性買進陸股，偏好傳統工業、壽險及醫療股。