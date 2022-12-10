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晶片價值高 博通上季獲利強勁

編譯季晶晶、陳律安／綜合報導

博通（Broadcom）上季繳出獲利強勁的成績單，並對本季提出略優於市場預期的樂觀財測，表明來自企業客戶和資料中心產業的需求維持強勁。執行長陳福陽表示，全球經濟可能正在放緩，消費電子裝置的需求減弱，但該公司仍保持韌性。

博通在美股8日盤後宣布，本季（截至2023年1月29日的年度第1季）營收將達89億美元，優於分析師平均預估的88億美元。該公司以經濟情勢為由，沒有提供全年財測。

陳福陽坦承，全球經濟可能正在放緩，對消費電子裝置的需求減弱。但他說，該公司網路產品和半導體的業務趨勢迄今一直保持強勁。他說，原因之一可能是博通在最新一代產品擁有更高的晶片價值，尤其是在雲端和基礎設施市場。儘管他還沒有看到公司訂單疲軟，但不願意說需求將在明年全年保持強勁。

在上季（年度第4季），經調整的每股盈餘是10.45美元，高於華爾街預估的10.28美元，營收約89億美元，超過市場預期的88億美元，其中半導體解決方案部門貢獻71億美元營收，而基礎設施軟件部門貢獻18億美元。

博通在紐約9日早盤勁揚2.6%到544.8美元，截至8日收盤的12個月累計下跌近10%，但遠優於費半指數的挫跌逾30%。

博通的業績表現反映出該公司將優於更廣泛晶片同業的趨勢。陳福陽對終端市場的選擇，例如為蘋果iPhone製造關鍵部件，以及生產亞馬遜資料中心用的晶片，有助免於其他領域急劇放緩的影響。

此外，博通也透過收購安全和大型主機功能，拓展進入企業軟體領域。該公司試圖以5月宣布的610億美元VMware收購案來延續多元化的努力。在博通的財報電話會議上，陳福陽表示，與監管機構取得進展，仍然預期併購能在2023會計年度完成。

相較於對手邁威爾（Marvell），博通的財報顯得正面許多，邁威爾先前表示，資料中心的需求放緩，中國市場疲軟。

營收 晶片 雲端

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