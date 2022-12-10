全球房價上季勁揚8% 土國榜首

萊坊（Knight Frank）公布的最新全球房價 指數顯示，儘管今年來經濟震盪，上季多數地區的房價仍比去年同期上揚。在調查的56個經濟體裡，台灣上季房價漲9.6%，排名第22，南韓 則以跌7.5%墊底。

萊坊的第3季名目房價指數（未經通膨調整）顯示，全球房價比去年同期勁揚8.8%，儘管年比漲幅已較今年第1季的10.9%縮小，其中土耳其房價年比飆漲189.2%，高居榜首，而且遙遙領先第二名愛沙尼亞的27.3%、和第三名匈牙利的23.7%。萊坊國際住宅調查主管艾佛蕾特．艾蘭指出，主要原因就是土國通膨猖獗。

在萊坊評比的亞太經濟體中，排名最高的是以色列（漲18.2%，第八），其次為新加坡 的漲13.6%（排名第15），之後依序為台灣（漲9.6%，第22）、日本（漲8.7%，第27）、印度（漲6.2%，第32）、澳洲（漲1.5%，第47）。

不過在房價表現倒數五名裡，就有四個是亞太經濟體，南韓以跌7.5%墊底，倒數二至五名依序為香港（跌7.1%）、秘魯（跌4.7%）、中國（跌2.2%）以及紐西蘭（跌2%）。以上季名目房價漲幅來看，台灣的排名只落後美國一名，但經通膨調整後，台灣房價漲幅為5.8%，名次反超美國，前進到與葡萄牙和北馬其頓並列第八名，在亞太經濟體僅次於以色列（漲13.2%）和新加坡（漲5.9%）。上季名目房價漲幅排名下滑者，都是最近大幅升息的經濟體。

例如，過去三個月，加拿大的名次由第十名掉到第34名，澳洲由28名跌到47名。依名目價格，兩國的漲幅分別是6%和1.5%，依實質價格的話，則都負成長。

在萊坊評比的56個經濟體裡，48個地區房價都攀高，21個的漲幅更達二位數。房價下跌的僅有六個經濟體：南韓、香港、秘魯、中國、紐西蘭和摩洛哥。