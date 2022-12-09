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俄國銷亞洲石油突破G7價格上限 歸功於這項秘密武器

編譯洪啟原／綜合外電
根據價格評估公司Argus Media最新報價，從俄羅斯遠東地區運來的主要品級石油出口價為每桶67.11美元，似乎輕鬆超越G7為俄油設定的每桶60美元上限。 （路透）
根據價格評估公司Argus Media最新報價，從俄羅斯遠東地區運來的主要品級石油出口價為每桶67.11美元，似乎輕鬆超越G7為俄油設定的每桶60美元上限。 （路透）

在西方聯手制裁俄羅斯石油之際，俄國已找到足夠的海運和保險量能滿足自身需求，銷往亞洲的俄油價格似乎輕鬆超越七大工業國（G7）設定的每桶60美元上限。

彭博資訊引述交易商表示，中國有些民營煉油廠正大肆採購俄羅斯混合原油ESPO，這批俄油預計明年1月交貨。根據價格評估公司Argus Media，從俄羅斯遠東地區運來的主要品級石油，出口價為每桶67.11美元；俄國政府向來使用該公司的數據計算出口稅。

參與交易的交易商表示，這些通稱為「茶壺」的中國煉油廠，他們遵照賣方的交貨方式取貨，意味物流和保險費常由賣方負擔。俄國油輪之前常用於裝運ESPO，船隻保險常由俄羅斯自己吸收。在西方實施俄油價格上限下，俄國此舉清除了一大障礙。

若買家選擇購買俄油且不遵守價格上限，他們將無法從歐洲供應商取得重要的海運及保險服務。能源情報業者Vortexa油市分析師Emma Li說，賣家正在做這些「必要的跑腿工作」，以確保貨物順利送到買家手上，強調中國煉油廠需要的只是降低總成本，使買進的油比同品級石油更具競爭力。

中國並非頭一次採購其他買家敬而遠之的石油，例如中國煉油業者不只購買委內瑞拉石油，也常購買伊朗石油，儘管伊朗石油正遭西方制裁。俄國混合原油ESPO的交貨期很短，不到一周就可運至中國，再提煉成柴油等其他有利可圖的燃料。

石油 俄國 保險

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