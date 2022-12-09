胡潤世界500強 台積電市值居兩岸三地企業之冠

在「胡潤世界500強」榜單中，台積電的排名居兩岸三第企業之冠。（聯合報系資料照片）

「胡潤世界500強」榜單9日公布，在全球前500大非國有企業中，蘋果 公司以市值人民幣17兆元蟬聯榜首。台積電 則擠下騰訊，以市值人民幣2兆2,980億元、排名全球第17，領先所有兩岸三地企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「胡潤世界500強」企業是世界經濟的支柱。這500家企業的銷售額加起來超過人民幣150兆元，超過中國和印度的GDP；擁有4,300萬員工，相當於德國 的就業人口。

胡潤指出，今年「胡潤世界500強」的價值縮水11.1兆美元，唯一增長強勁的行業是能源，尤其是石油和天然氣公司。受挫最嚴重的行業是零售，尤其是電子商務，主要原因是飆升的通貨膨脹，這反過來又拖累了支付和快遞公司。

按國家來看，80%的價值下降來自四個國家：美國下降了5兆美元，中國下降了2.9兆美元，德國和日本各下降了6,000億美元。

在「胡潤世界500強」中，美國有260家企業，占總數的52%，占總價值的65%；中國（納入台灣與香港）排名第二，有35家企業，占總價值的6%。

進入「胡潤世界500強」榜單的台灣企業除台積電外，還有鴻海（第309名）、聯發科（第495名）。這份榜單排名前五的企業，除蘋果公司外，其餘依序為：微軟、Alphabet、亞馬遜、特斯拉。