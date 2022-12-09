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沙國明年油價 預估80美元

編譯陳律安、葉亭均／綜合報導
沙烏地阿拉伯再度調高明年預算盈餘預期，推估對明年國際油價的預估值每桶約80美元左右。（路透）
沙烏地阿拉伯再度調高明年預算盈餘預期，推估對明年國際油價的預估值每桶約80美元左右。（路透）

沙烏地阿拉伯再度調高明年的預算盈餘預期，且從最新財政預測中推估，沙國當局對明年國際油價的預估值大約在每桶80美元左右，與目前水準相去不遠，凸顯在油市動盪和全球經濟放緩隱憂下，沙國仍對維持國家收益保有信心。

國際油價8日早盤從今年低點反彈，布蘭特和西德州分別漲逾4%和2%，但仍未重回80美元大關；7日挫跌至今年來最低水準，也吐回從俄羅斯入侵烏克蘭以來的所有漲幅。

根據沙國7日公布的最新財政展望，明年預算盈餘可望達到160億里亞爾（43億美元），比三個月前預估的90億里亞爾高近一倍；明年的國內生產毛額（GDP）成長率預期則保持不變，仍為3.1%。

顯然就算國際油價今年全年的漲幅幾乎已悉數抹去，且全球經濟陷入衰退的陰影幢幢，可能在未來數月抑制需求，全球最大原油出口國沙國仍維持多數經濟預期不變。

沙國在制定預算時，常對油價採取保守的評估，也不會公布油價預期。沙國投資銀行Al Rajhi資本公司預期，沙國是以布蘭特原油每桶約78美元的預期來制定預算，與目前的油價水準相符。

華爾街日報引述阿布達比商業銀行的預測，指沙國對明年的油價預測為80美元。

然而，油市到明年初可能呈現截然不同的風貌，近期可能出現歷史性的重大轉折，影響油市供需。

中國政府官員已暗示，將放寬防疫措施，但在此同時，對俄國海運原油的禁運措施已於5日生效，歐盟和七大工業國（G7）也開始實施每桶60美元的俄油價格上限。

沙國財政部長艾爾賈丹說：「我們不會慶祝預算盈餘，這在我們的預期內，我們已力圖減少支出，並增加非石油的收入。」

自俄羅斯在烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，國際油價在3月飆至每桶140美元，近紀錄高點。

隨後油價穩步回落，反映市場擔心能源成本高昂導致全球經濟成長減緩。

布蘭特原油走勢。(資料來源：彭博資訊)
布蘭特原油走勢。(資料來源：彭博資訊)

油價 預算 烏克蘭

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