被動元件龍頭陶瓷電容 示警需求降

外電報導，全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田看淡市況，示警智慧手機 需求恐下修，將不利被動元件需求，國巨、華新科等台廠同步警戒。

彭博資訊報導，村田製作所社長中島規巨接受訪問時表示：「根據市面上的手機庫存判斷，我預期還會向下修正。希望下修幅度不要太深。」

中島這番發言證實了消費者支出減緩，因受到升息 、通膨高漲和經濟成長持續疲軟的影響。雖然他並未直接點名蘋果 ，但蘋果是村田製作所極重要的美國客戶。

儘管村田看淡後市，不過，法人預期，台灣MLCC大廠近年積極降低標準品的比重，衝刺車用等利基市場，優化產品組合，龍頭國巨即訂下2023年特殊品占比超過八成的目標，在消費市場不振之際，仍有望力抗景氣寒風。

市調機構集邦科技預期，明年第1季被動市場降價壓力不減，多數消費規格中，低容值產品報價已出現無利可圖的情形，供應商對降價態度轉為保守，並以持穩價格水位，守住利潤讓公司順利渡過產業寒冬為首要任務，為擺脫消費產品市場需求下行影響，供應商持續擴大布局車用MLCC產能。

村田已多次調降過今年度的全球智慧手機產量預測。該公司4月最初預期，今年度全球產量為13.7億支，比去年度的13.6億支略增，但10月將預測產量調降為不到12億支，兩周後又再降到10.9億支，主要原因都是中國低階手機需求減弱。

中島表示，該公司最新預測的今年度全球手機產量為10.8億支，原因是陸廠手機銷量放緩。但他表示：「如果我們再進一步調降預測，原因將會是美國客戶。」