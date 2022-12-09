我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

秘魯變天 金融市場一度大跌

編譯湯淑君／綜合報導

秘魯政局7日歷經驚天動地的一天，總統卡斯蒂約揚言解散國會，卻落得遭彈劾下台，隨即由副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就任總統，成為秘魯史上首位女總統。這個南美洲國家的金融市場先是受政局動盪驚嚇而大跌，隨後大致回穩。

左派素人卡斯蒂約去年就職以來，一直面對國會的貪瀆指控，已度過兩次彈劾。面對即將來臨的第三次彈劾，卡斯蒂約自知在劫難逃，決定搶先出招，7日企圖以行政命令解散國會，結果國會和軍警皆不從命。國會甚至立刻緊急開會通過彈劾，卡斯蒂約遭罷黜並被警方羈押，副總統博魯阿爾特當日稍後即宣誓接任，成為秘魯史上第一位女總統。自2016年以來，秘魯已換了六位總統。

秘魯一夕變天，貨幣索爾和美元債券價格7日早盤應聲大跌，但後來彈升；股市盤中最低大跌3.6%，終場收漲0.5%。投資人先是對戲劇化的政局動盪感到驚愕，但隨著卡斯蒂約大勢已去，情勢塵埃落定，市場焦點轉向秘魯強健的經濟基本面。索爾是今年來少數對美元升值的新興市場貨幣之一。

瑞銀全球財富管理美洲新興市場投資長澤萬科指出，秘魯的信用評等相當高，因為債務相對於國內生產毛額（GDP）的比率低，且外匯存底水位高，經常帳赤字幾乎可由外國直接投資（FDI）充分支應，所以「儘管不樂見政治不確定性，但歷來市場對秘魯政局發展不以為意，與基本面強有關」。

彈劾 投資 新興市場

上一則

沙國明年油價 預估80美元

下一則

被動元件龍頭陶瓷電容 示警需求降

延伸閱讀

國會通過法案保障同性婚姻權 裴洛西喜極而泣

國會通過法案保障同性婚姻權 裴洛西喜極而泣
賴清德角逐民進黨主席 正國會有雜音

賴清德角逐民進黨主席 正國會有雜音
秘魯變天 總統遭國會罷黜 副手成「首位女總統」

秘魯變天 總統遭國會罷黜 副手成「首位女總統」
秘魯總統上台1年多 「5換總理」惹民怨

秘魯總統上台1年多 「5換總理」惹民怨

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
就業數據顯示，即使升息，但勞動市場依然強勁。圖為伊州Vernon Hills的一家零售店外放著招聘廣告。美聯社

擺脫就業數據 道指由跌轉升

2022-12-02 17:05
美國總統拜登和荷蘭首相呂特參加G20活動的檔案照。（美聯社）

美打晶片戰拉幫結派 為了艾司摩爾與荷蘭關係卡卡

2022-12-04 20:37

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有