秘魯變天 金融市場一度大跌

秘魯政局7日歷經驚天動地的一天，總統卡斯蒂約揚言解散國會，卻落得遭彈劾 下台，隨即由副總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）宣誓就任總統，成為秘魯史上首位女總統。這個南美洲國家的金融市場先是受政局動盪驚嚇而大跌，隨後大致回穩。

左派素人卡斯蒂約去年就職以來，一直面對國會的貪瀆指控，已度過兩次彈劾。面對即將來臨的第三次彈劾，卡斯蒂約自知在劫難逃，決定搶先出招，7日企圖以行政命令解散國會，結果國會和軍警皆不從命。國會甚至立刻緊急開會通過彈劾，卡斯蒂約遭罷黜並被警方羈押，副總統博魯阿爾特當日稍後即宣誓接任，成為秘魯史上第一位女總統。自2016年以來，秘魯已換了六位總統。

秘魯一夕變天，貨幣索爾和美元債券價格7日早盤應聲大跌，但後來彈升；股市盤中最低大跌3.6%，終場收漲0.5%。投資 人先是對戲劇化的政局動盪感到驚愕，但隨著卡斯蒂約大勢已去，情勢塵埃落定，市場焦點轉向秘魯強健的經濟基本面。索爾是今年來少數對美元升值的新興市場 貨幣之一。

瑞銀全球財富管理美洲新興市場投資長澤萬科指出，秘魯的信用評等相當高，因為債務相對於國內生產毛額（GDP）的比率低，且外匯存底水位高，經常帳赤字幾乎可由外國直接投資（FDI）充分支應，所以「儘管不樂見政治不確定性，但歷來市場對秘魯政局發展不以為意，與基本面強有關」。