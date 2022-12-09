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瑞銀：超級富豪押注能源錢景

編譯王巧文／綜合報導
全球超級富豪近年一直在研究能源領域，包括氫能、鈾料等新能源都成投資標的。（路透）
全球超級富豪近年一直在研究能源領域，包括氫能、鈾料等新能源都成投資標的。（路透）

瑞銀集團（UBS）最新報告顯示，全球超級富豪們正在押注能源前景，認為該領域未來五年將提供最大獲利良機。

根據瑞銀8日發布的一份調查，瑞銀近半數的超富客戶表示，在未來投資報酬和業務方面，能源領域在21個類別中最具吸引力，此外，在50名受訪的億萬富翁中，約三分之一還認為生物技術、製藥和軟體也是具吸引力的領域。

瑞銀在報告裡說：「他們（富豪們）偏好能源領域，可能是因為眼下能源供應受限，以及加速過渡到再生能源的現象」。隨著俄軍入侵烏克蘭破壞了供應鏈，並造成全球原料短缺，能源領域的投資規模與日俱增。

全球許多超級富豪近年一直在研究能源領域。建築設備大廠JCB背後的班福德家族，去年成立了一檔聚焦氫能產業的投資基金，歐洲油氣公司Perenco的所有者，也在2019年幫助設立了一檔鈾基金，鈾是核能發電的燃料。

「印度煤王」阿達尼（Gautam Adani）押寶綠色能源，他今年身價突飛猛進，迅速躋身為全球第三大富豪。

同時，不少富豪投資人已從中大賺一筆。隨著美國煉油商PBF Energy股價飆漲，墨西哥電信大亨施林（Carlos Slim）及家人今年已賣掉手中PBF Energy逾半數持股，還減持PBF Logistics股份，PBF Logistics股價1月來漲逾75%，11月與PBF Energy完成合併。

瑞銀超高淨值解決方案集團主管佩奇（Alice Page）表示：「我們開始看到億萬富翁企業家的資金開始轉移，這種形式的億萬富翁資金，通常是潛在投資去向的主要指標。」

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