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村田暗示蘋果將再砍iPhone產量 因需求疲軟

編譯易起宇／綜合外電
村田製作所表示，由於需求疲軟，「大客戶」可能再度調降手機的生產計畫。 （路透）
村田製作所表示，由於需求疲軟，「大客戶」可能再度調降手機的生產計畫。 （路透）

全球被動元件龍頭村田製作所表示，由於需求疲軟，預期蘋果未來幾個月將進一步調降iPhone 14的生產計畫，這將迫使村田再度下修對手機零件事業的展望。

彭博資訊報導，村田製作所社長中島規巨接受訪問時表示：「根據市面上的手機庫存判斷，我預期還會向下修正。希望下修幅度不要太深。」

中島這番發言證實了消費者支出減緩，因為受到升息、通膨高漲和經濟成長持續疲軟的影響。雖然他並未直接點名蘋果，但蘋果是村田製作所極重要的美國客戶，而且他也並未否認他指的是蘋果。彭博11月曾經報導，由於需求疲軟，蘋果已削減iPhone產出，且可能再進一步減產。

村田製作所已多次調降過今年度的全球智慧手機產量預測。該公司4月最初預期，今年度全球產量為13.7億支，比去年度的13.6億支略增，但10月將預測產量調降為不到12億支，兩周後又再降到10.9億支，原因都是中國大陸低階手機需求減弱。

中島表示，該公司最新預測的今年度全球手機產量為10.8億支，原因是中廠手機的銷量放緩。但他表示：「如果我們再進一步調降預測，原因將會是美國客戶。」

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