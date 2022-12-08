戴森推出獨創「空氣清淨耳機」 比AirPods Max貴快一倍

戴森創辦人之子兼首席工程師Jake Dyson在地鐵試用Dyson Zone。（取材自戴森）

高級家電品牌戴森（Dyson）宣布，推出一款可以淨化空氣的無線抗噪耳機Dyson Zone，價格幾乎是蘋果 AirPods Max的兩倍，打入高端音頻裝置市場。

彭博資訊報導，戴森在聲明中說，Dyson Zone明年1月將率先在中國大市場推出，接著在英國、新加坡 和香港上市，美國民眾3月便能買到這款頭戴式裝置，售價為949美元。該公司以銷售高檔吸塵器、吹風機、無葉風扇及空氣清淨機聞名。

這款無線耳機的高昂定價，將其推離由Sony、博士音響（Bose）及蘋果主導的平價音頻裝置市場，進入高端市場，欲與AirPods Max等高價位產品較勁。AirPods Max的美國售價為549美元。

Dyson Zone具備可拆卸且環繞口鼻的非接觸面罩設計，獨特的外觀令人聯想到電影人物「食人魔漢尼拔」的面具，也為該產品提供特殊賣點：有如阻隔病毒的口罩 般，能防止使用者吸入空氣中懸浮微粒。

這款裝置透過兩側耳罩壓縮器的雙層濾網吸入空氣，再沿著面罩將淨化的氣流送至口鼻前方。戴森指出，濾網能捕捉小至0.1微米的超細微粒，其中一層濾網還可以攔阻二氧化氮等都市有害空氣。

不過，戴森也說，即使具有過濾髒空氣能力，Dyson Zone也無法隔絕新冠病毒。