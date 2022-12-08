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微軟傳打造超級App 較勁Google

編譯林奇賢、陳律安／綜合報導
據傳微軟考慮打造「超級App」，集購物、傳訊、新聞、網路搜尋等功能於一身。（路透）
據傳微軟考慮打造「超級App」，集購物、傳訊、新聞、網路搜尋等功能於一身。（路透）

科技資訊網站The Information引述知情人士報導，微軟正考慮打造「超級應用程式（App）」，集購物、傳訊、新聞、網路搜尋等功能於一身，以打破字母公司旗下的Google和蘋果在行動搜尋市場的霸主地位。

知情人士說，微軟執行長納德拉已奠定推出超級App的基礎，加強整合自家的Bing搜尋引擎和其他行動產品。例如他已指示把Bing與Microsoft Teams視訊會議軟體及Outlook電郵App整合，使用戶能夠更輕易透過訊息分享搜尋結果。微軟高層也希望，這款App能帶動微軟價值數十億美元的廣告事業加速成長。

但消息人士也說，這款超級App最終是否會推出，仍是未知數。

超級App被形容為App中的多功能瑞士刀，提供用戶傳訊、社交、P2P支付、電商購物等功能，在中國騰訊推出微信、東南亞的Grab推出同名App後，於亞洲蔚為流行。特斯拉執行長馬斯克在入主推特後，也展現出打造超級App的意願。

除了行動搜尋平台，微軟也在遊戲市場有所動作。該公司表示，已和任天堂達成十年協議，將把動視暴雪熱門的第一人稱射擊遊戲「決勝時刻」（Call of Duty），發行到任天堂的遊戲平台。此舉可能有助緩解微軟收購動視暴雪引發的疑慮。

彭博資訊報導，微軟表示，這項協議取決於微軟完成以690億美元收購動視暴雪的時機。微軟Xbox部門主管史賓塞（Phil Spencer）表示，在十年時限過了之後，可以進一步延長，微軟也正致力於擴大讓遊戲上架的平台。微軟說，正努力讓「決勝時刻」在發行到Xbox時，同步上架Steam平台。

任天堂表示，微軟的聲明為真，但拒絕進一步置評。

微軟已向Sony提出類似提案，讓「決勝時刻」系列在PlayStation遊戲主機上架十年，但迄今都被拒絕。

Sony先前強烈反對微軟收購動視暴雪，主要便是擔憂微軟可能將「決勝時刻」只在自家遊戲服務上架。

史賓塞表示，「我們的意圖是，加強與更多平台之間的連結。我們有好方法，和任天堂建立雙贏的關係，坦白說還有Sony」。消息一出，任天堂股價7日上漲0.3%，Sony股價下跌1.2%。

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