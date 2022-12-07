加拿大央行即將轉向？利率又升2碼後暗示可能暫停升息

加拿大央行8日宣布升息2碼，連續第六度大幅提高利率。（路透）

加拿大央行 宣布升息 2碼，連續第六度大幅提高利率，但會後的聲明內容也為暫停升息周期打開大門。

加拿大央行總裁馬克林（Tiff Macklem）為首的決策官員7日決定將基準的隔夜貸款利率調高2碼至4.25％，為2008年初以來的最高水準。加拿大過去九個月來已升息16碼。

央行在聲明中表示：「管理委員會將考慮是否有必要進一步提高政策利率來恢復供需平衡，並帶動通膨率回到目標水準」。

上述措辭暗示大幅升息的時期可能已經結束，決策官員在權衡新的經濟數據之際，願意暫停激進的緊縮行動。加拿大央行下一次的決策會議將在明年1月25日舉行，此前還會有兩份每月通膨數據出爐。

Desjardins證券公司總體策略主管曼迪斯表示：「這是轉向。加拿大央行正朝向更仰賴數據來做出反應的運作。」「我們現在預期央行官員在1月的聲明中正式傳達暫停之意。」

加幣起初走升，後來吐回升幅，持平於1.3653加幣兌1美元。

加拿大帝國商業銀行首席經濟學家薛菲爾德（Avery Shenfeld）表示：「雖然緊縮周期可能已經接近頂部，但需要經歷痛苦時期，這些較高的利率會延續一段時間抑制經濟成長並讓通膨降溫。」

凱投宏觀高級加拿大經濟學家布朗（Stephen Brown）表示：「我們不排除1月最後再升息1碼，但央行非常接近結束緊縮周期。」

高物價仍然是加拿大央行聚焦的重點，央行重申將年通膨率降至2％目標的「堅定」承諾。決策者們表示，「通膨率10月處在6.9%依然比央行的2%目標高了逾三倍」，「短期通膨預期仍然居高不下」。

不過，央行提到愈來愈多證據顯示貨幣政策緊縮正在「抑制國內需求」，例如第3季消費放緩，房地產市場不振。

這是自緊縮周期開始以來，加拿大央行關於升息的措辭首次出現變化。