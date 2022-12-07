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凱投宏觀：日本經濟明年可能陷入衰退

編譯易起宇／綜合外電
凱投宏觀資深經濟學家席耶連表示，日本經濟將在明年某個時點陷入衰退。 （歐新社）
凱投宏觀資深經濟學家席耶連表示，日本經濟將在明年某個時點陷入衰退。 （歐新社）

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家表示，由於出口成長減緩，日本經濟明年預料將陷入衰退。

CNBC報導，資深日本經濟學家席耶連（Marcel Thieliant）6日在節目上表示，日本經濟將會在明年某個時點陷入衰退，最主要是因為受到出口下滑的拖累，也因為日本銀行（央行）的態度變得更加謹慎，這通常會發生出口開始下滑時。

日本最近一次的10月貿易數據呈現逆差150億美元，幅度大於預期；出口年比增加25.3%，不及9月增幅28.9%；進口則年比躍增53.5%，增幅大於9月的45%。日本將在本月15日公布11月的貿易數據。

此外，日本也預計在8日發布經修正後的第3季國內生產毛額（GDP）數據，分析師預期將萎縮1.1%。由於日本第2季GDP已年比萎縮1.2%，這代表著日本經濟已經朝向符合一般所謂的「技術性衰退」，即連續兩季經濟負成長。

不過，由於美國全國經濟研究所（NBER）定義的「衰退」是指經濟活動的大幅減少蔓延在整個經濟體內，且維持不只幾個月，因此日本尚未符合此定義。

席耶連說，日銀可能會繼續維持超鴿派貨幣政策，且不會開始調升基準利率，尤其在衰退擔憂之際。

他說：「在這個環境下，緊縮貨幣政策將非常需要勇氣。」

日本 貨幣 央行

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