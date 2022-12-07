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IATA：明年航空業疫後首轉獲利 亞洲區仍面臨虧損

編譯葉亭均／綜合外電
IATA預估，全球航空業明年可望轉虧為盈。（美聯社）
IATA預估，全球航空業明年可望轉虧為盈。（美聯社）

國際航空運輸協會（IATA）預測，全球整體航空產業明年將出現新冠疫情爆發後的首度獲利，原因是美國航空需求回升，抵銷中國繼續實施新冠封控措施的影響。然而，亞洲航空業者可能依然虧損，在全球產業復甦之際步調落後。

IATA在6日的最新財務展望中表示，航空業者2023年合計淨利可能達47億美元，雖然這還不到2019年淨利水準的五分之一，但仍是受到疫情干擾以來令人樂見的進展。根據IATA估計，這幾年的疫情干擾已導致航空產業損失逼近1,900億美元。

IATA表示，各地區的復甦步調不一。北美航空業者有望獲利114億美元，歐洲和中東的航空業者有望止損並勉強小幅獲利；亞洲航空公司明年可能虧損66億美元，就算中國於2023年下半年開始重新開放國際航空也難逃虧損。

經濟衰退的威脅、利率與油價的不確定性，都對航空業構成不利風險。IATA理事長華許（Willie Walsh）警告說，許多航空公司明年將繼續苦陷掙扎，受監管法規、成本上揚與政府政策不一致影響，而且與機場的長期紛爭重燃。

華許表示：「航空公司的獲利能力極為薄弱」，「航空公司管理層依然面臨艱鉅任務，密切觀察經濟的不確定性甚為重要。」他說，明年淨利將相當於每名乘客平均獲利1.11美元，還不及機場一杯咖啡的價格。

IATA預估2020年航空產業虧損69億美元，較6月時預估的虧損97億美元收斂，原因是繁忙的夏季加上有限的載客率，使機票價格大幅提高。

IATA首席經濟分析師歐文湯姆森（Marie Owens-Thomsen）表示，儘管通膨高檔且利率不斷上升，但全球就業人數仍在創紀錄高點，她相信這將持續推升航空業營收。但她認為，一旦失業率開始上升，就會開始影響訂票與機票價格。

她表示，航空業乘客數應該會在2024年回升至2019年的水準。包括長程航班回籠在內的全面性旅客流量回升將花更久的時間，主要是受到跨太平洋與歐亞航空復甦緩慢的影響。

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