歐盟放寬運輸限制後 俄煤海運出口逼近歷來最高水準

俄羅斯煤炭10月海運出口數量約1,660萬噸，逼近歷來最高水準。（路透）

在歐盟 放寬運輸限制讓貨物出口到亞洲較為容易之後，俄羅斯 煤炭海運出口數量逼近歷來最高水準。

根據分析業者kpler的資料，10月出口有近1,660萬噸，僅低於6月創下的至少是自2017年來最高紀錄。後來出口略見下滑，與往常的季節性波動一致。

8月10日，歐盟禁止進口俄煤和其他商品，但在9月，歐盟執委會發布修訂過的指南，允許提供將煤炭和其他商品運至歐盟以外地區所需的航運、融資和保險等服務，以便對抗全球能源和糧食不安全。所以，雖然歐盟仍然不允許進口俄煤，但允許歐洲公司將產品運往第三國。

俄羅斯是世上三大煤炭出口國之一，儘管該產業只占其經濟的一小部分。

Kpler分析師 Viktor Katona表示，「年初以來，煤炭運送的目的地有了變化，土耳其是俄煤大買家之一，中國也有貢獻」。他補充說，歐盟的俄煤進口禁令使其9月銷售下降。

Kpler的分析基於港口、經紀商及其分析網路的焦煤和燃料煤資料，但不包括俄羅斯經鐵路出口的煤炭。俄烏戰爭開打後，煤炭用量激增，因為天然氣價格大幅波動，各國都在尋找較便宜的替代品。

國際航運組織Bimco分析師Filipe Gouveia說：「歐盟澄清俄煤制裁，可能緩解企業對可否運輸的疑慮，但我們認為，成本敏感市場的需求回升，更有可能是俄煤出口回升的原因。」