我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衰退+殖利率跌 史指連5日下跌

涉嫌極右陰謀推翻政府謀殺總理 德警逮捕25人

歐盟放寬運輸限制後 俄煤海運出口逼近歷來最高水準

編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯煤炭10月海運出口數量約1,660萬噸，逼近歷來最高水準。（路透）
俄羅斯煤炭10月海運出口數量約1,660萬噸，逼近歷來最高水準。（路透）

歐盟放寬運輸限制讓貨物出口到亞洲較為容易之後，俄羅斯煤炭海運出口數量逼近歷來最高水準。

根據分析業者kpler的資料，10月出口有近1,660萬噸，僅低於6月創下的至少是自2017年來最高紀錄。後來出口略見下滑，與往常的季節性波動一致。

8月10日，歐盟禁止進口俄煤和其他商品，但在9月，歐盟執委會發布修訂過的指南，允許提供將煤炭和其他商品運至歐盟以外地區所需的航運、融資和保險等服務，以便對抗全球能源和糧食不安全。所以，雖然歐盟仍然不允許進口俄煤，但允許歐洲公司將產品運往第三國。

俄羅斯是世上三大煤炭出口國之一，儘管該產業只占其經濟的一小部分。

Kpler分析師Viktor Katona表示，「年初以來，煤炭運送的目的地有了變化，土耳其是俄煤大買家之一，中國也有貢獻」。他補充說，歐盟的俄煤進口禁令使其9月銷售下降。

Kpler的分析基於港口、經紀商及其分析網路的焦煤和燃料煤資料，但不包括俄羅斯經鐵路出口的煤炭。俄烏戰爭開打後，煤炭用量激增，因為天然氣價格大幅波動，各國都在尋找較便宜的替代品。

國際航運組織Bimco分析師Filipe Gouveia說：「歐盟澄清俄煤制裁，可能緩解企業對可否運輸的疑慮，但我們認為，成本敏感市場的需求回升，更有可能是俄煤出口回升的原因。」

歐盟 俄羅斯 分析師

上一則

衰退+殖利率跌 史指連5日下跌

下一則

IATA：明年航空業疫後首轉獲利 亞洲區仍面臨虧損

延伸閱讀

路透：歐盟將禁止Meta未獲同意利用個資投放廣告

路透：歐盟將禁止Meta未獲同意利用個資投放廣告
歐洲議員溫克勒：依賴台灣晶片不是現需擔心的事

歐洲議員溫克勒：依賴台灣晶片不是現需擔心的事
北約秘書長：俄羅斯春季進攻前試圖「凍結」戰爭

北約秘書長：俄羅斯春季進攻前試圖「凍結」戰爭
美通膨削減法 歐盟嗆反制

美通膨削減法 歐盟嗆反制

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
美元強弱牽動美國和國際股市的後市展望。（路透）

因Fed轉鴿押美股？分析師：不如買這類股票「兩頭賺」

2022-12-07 06:46
全球首項周休三日實驗計畫結果出爐，多數參與企業都認為周休三日對他們有利，且希望繼續維持這樣的休假模式。 （歐新社）

全球首項「周休三日」實驗結果出爐 主辦方讚大成功：不想恢復

2022-12-01 06:48
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06
Fed主席鮑爾證實將放緩激進的升息行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。美聯社

升息幅度縮小 道指飆737點

2022-11-30 16:57

超人氣

更多 >
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
世界晚報／巴西足球門將遭爆頭 酒吧內被連開6槍喪命

世界晚報／巴西足球門將遭爆頭 酒吧內被連開6槍喪命