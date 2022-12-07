我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

AI聊天機器人ChatGPT 用戶破百萬

編譯簡國帆／綜合報導
AI研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人ChatGPT，迅速在社群媒體引發熱議。（路透）
AI研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人ChatGPT，迅速在社群媒體引發熱議。（路透）

全球首富馬斯克共同創立的人工智慧（AI）研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人ChatGPT，迅速在社群媒體引發熱議，上線不到一周，用戶已破百萬。ChatGPT能針對用戶的問題與需求，提供長篇且貌似成理的回應，甚至產出品質超乎預期的論文，儘管內容未必正確，卻足以讓人大感震驚。

OpenAI在12月1日開放ChatGPT給公眾免費測試，另一位OpenAI共同創辦人奧特曼說，ChatGPT上線不到一周，用戶已超過100萬人。CNN報導，美東4日上午還一度當機。這項工具也引起雲端儲存公司Box執行長李維（Aaron Levie）等科技領袖的關注。就連馬斯克都推文說，「ChatGPT厲害到嚇人，我們距離強大、危險的AI不遠了」。

ChatGPT和其他AI聊天機器人的最大差異，在於能持續回答問題、坦承錯誤、挑戰錯誤的假設，甚至還能在幾秒內評估與撰寫程式碼，把困難的概念濃縮成中學生也能理解的摘要，甚至還能模仿莎士比亞的筆風，撰寫一首歌頌比特幣的詩。

這也讓人窺見AI聊天機器人用於客服等領域的潛力。在ChatGPT的公共測試結束後，OpenAI能把ChatGPT的基本技術，延伸到仰賴聊天機器人的企業。

OpenAI表示，ChatGPT模型使用一種名為「人類回饋增強學習」（RLHF）的機器學習技術，能夠模擬對話、回答接下來的問題，在開發初期，有人類AI訓練員提供用戶與AI助理對話的情況。

目前ChatGPT為免費使用，只要註冊就能開始與ChatGPT互動。

AI 馬斯克 社群媒體

上一則

澳洲升息1碼 將進一步緊縮

延伸閱讀

推特總部辦公室疑違法改建臥室 舊金山市府調查

推特總部辦公室疑違法改建臥室 舊金山市府調查
揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺

揭露推特壓杭特拜登醜聞後 馬斯克：自己很可能被暗殺
超驚人 馬斯克參與創設的AI機器人會聊天還會寫論文

超驚人 馬斯克參與創設的AI機器人會聊天還會寫論文
推特仇恨言論增加 聖縣地檢長拒用

推特仇恨言論增加 聖縣地檢長拒用

熱門新聞

在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40
全球首項周休三日實驗計畫結果出爐，多數參與企業都認為周休三日對他們有利，且希望繼續維持這樣的休假模式。 （歐新社）

全球首項「周休三日」實驗結果出爐 主辦方讚大成功：不想恢復

2022-12-01 06:48
范德賴恩說，歐盟必須「調整我們自己的規定來便利公共投資」。(路透)

不滿美降低通膨法「以鄰為壑」 歐盟擬修法反制

2022-12-04 22:06

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算