AI聊天機器人ChatGPT 用戶破百萬

AI研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人ChatGPT，迅速在社群媒體引發熱議。（路透）

全球首富馬斯克 共同創立的人工智慧（AI ）研究基金會OpenAI，近來公開測試聊天機器人ChatGPT，迅速在社群媒體 引發熱議，上線不到一周，用戶已破百萬。ChatGPT能針對用戶的問題與需求，提供長篇且貌似成理的回應，甚至產出品質超乎預期的論文，儘管內容未必正確，卻足以讓人大感震驚。

OpenAI在12月1日開放ChatGPT給公眾免費測試，另一位OpenAI共同創辦人奧特曼說，ChatGPT上線不到一周，用戶已超過100萬人。CNN報導，美東4日上午還一度當機。這項工具也引起雲端儲存公司Box執行長李維（Aaron Levie）等科技領袖的關注。就連馬斯克都推文說，「ChatGPT厲害到嚇人，我們距離強大、危險的AI不遠了」。

ChatGPT和其他AI聊天機器人的最大差異，在於能持續回答問題、坦承錯誤、挑戰錯誤的假設，甚至還能在幾秒內評估與撰寫程式碼，把困難的概念濃縮成中學生也能理解的摘要，甚至還能模仿莎士比亞的筆風，撰寫一首歌頌比特幣的詩。

這也讓人窺見AI聊天機器人用於客服等領域的潛力。在ChatGPT的公共測試結束後，OpenAI能把ChatGPT的基本技術，延伸到仰賴聊天機器人的企業。

OpenAI表示，ChatGPT模型使用一種名為「人類回饋增強學習」（RLHF）的機器學習技術，能夠模擬對話、回答接下來的問題，在開發初期，有人類AI訓練員提供用戶與AI助理對話的情況。

目前ChatGPT為免費使用，只要註冊就能開始與ChatGPT互動。