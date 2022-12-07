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三星、LG砸錢 大加碼投資越南

編譯洪啟原／綜合報導

越南政府6日表示，南韓三星電子和樂金集團（LG）計劃向越南加碼投資數十億美元。韓越兩國同日也宣布，兩國關係已升級為「全面戰略夥伴關係」，將致力提升雙邊的貿易量。

路透引述越南國家通訊社報導，身為越南最大單一外國投資者的三星電子，將再對越南投資20億美元，使投資總額提高到200億美元。在過去幾年，三星約有半數智慧手機都在越南生產，占越南總出口比重近20%。

報導也說，這項加碼投資將進一步鞏固越南做為三星主要生產基地的地位。越南國家主席阮春福和三星電子執行長韓宗熙6日稍早在首爾會面。

越南政府在另一份聲明中說，LG也將在越南加碼投資40億美元，期盼使越南成為智慧手機鏡頭的生產重鎮。迄今為止，LG已在越南投資53億美元，生產家電、攝影機及汽車零組件等產品。

越南和南韓領袖與官員這兩天在首爾舉行會談，6日會後發布聲明說，兩國關係已升級為「全面戰略夥伴關係」，目標是明年將雙邊貿易額從2021年的780億美元增加至1,000億美元，2030年前再提高至1,500億美元。迄今為止，越南只與中國大陸、俄羅斯及印度建立這類夥伴關係。

對電子產品公司而言，越南在過去十年已躍升為極具吸引力的生產基地，但全球需求持續減弱迫使這些公司今年來紛紛減產。在此消息發布前，三星今年來已在越南兩度減產智慧手機，主因全球需求疲軟。

南韓總統尹錫悅5日說：「在投資貿易方面，南韓和越南對彼此來說都是最理想的夥伴，我們將主動支持兩國的企業，以促進雙邊貿易和投資。」

越南是南韓第四大貿易夥伴，僅次於中國大陸、美國及日本。韓越兩國在峰會場邊簽訂三項備忘錄，將在關鍵礦物供應上合作。

越南 投資 三星

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