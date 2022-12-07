被大賣空的日圓 明年可望大反擊

日圓是今年表現最差的主要貨幣，預估明年勢必展開驚人逆轉。（路透）

日圓是今年表現最差的主要貨幣 ，但明年勢必展開驚人逆轉，因為投資人認為，聯準會（Fed）和日本 銀行明年將對調你鷹我鴿的立場。

日圓對美元在今年大半時間成為做空的熱門標的，不過據巴克萊和野村控股預測，明年日圓有望從當前的價位升值逾9%；Vontobel資產管理則表示，日圓兌美元的合理價位在100日圓兌1美元之下，暗示會升值超過35%；而道富認為，隨著對美國急進升息 的疑慮消退，日圓將迅速反彈。普徠仕（T. Rowe Price）認為，日圓可望因日本央行立場轉鷹而走強。

普徠仕全球多資產負責人Sébastien Page說：「我們可能正接近日圓兌美元疲勢的頂峰，」一旦Fed停止升息，「日銀就有讓市場意外的空間」，在貨幣政策上更為積極一些，進而提振日圓。

目前看升日圓之情和9月形成截然對比，當時避險基金全力做空日圓猶嫌不足，日圓成為日銀超鴿派貨幣政策的重大犧牲品。美國和日本之間不斷擴大的殖利率利差，拖累日圓今年跌幅一度高達25%。

如今，日本政府直接進場干預，加上Fed可能放緩升息腳步，日圓又從10月低點回升逾10%。日銀即將在明年4月換人，政策也可能出現微調，或許會進一步推升日圓。