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英面臨失落十年 歐元區不妙

編譯陳律安／綜合報導

英國工業聯合會（CBI）警告，除非政府在投資稅收優惠、北愛爾蘭協議和勞動力減少等方面採取行動，否則英國經濟將面臨「失落的十年」。而最新數據顯示，歐元區經濟也正陷入溫和衰退。

CBI的最新預測指出，英國已陷入「短暫輕度」衰退，預計到2024年底，商業投資將比2019年低9%，生產力將比於新冠疫情爆發前的水準低2%。CBI總幹事丹克說，在今年2月，當時還是英國財政大臣的蘇納克演說時，提出過經濟發展的重點，如今英國改弦易轍，取消投資和創新的獎勵措施，放棄了成長議程。他說，與其他七大工業國（G7）相比，英國在資金、人員、和創新理念的投資都較為落後。

丹克表示：「英國正處於停滯性通膨階段，面臨通膨高漲、經濟負成長、生產力和商業投資下降的局面。」「企業覺得是有潛在成長機會，但信心不足，在2023年會暫停投資。政府可以改變這種情況。如果不採取行動，經濟成長將會迎來失落的十年。」

CBI預估，明年英國的產值將縮減0.4%，因生活危機成長影響家庭支出，利率則會上升到4%，2024年經濟可望復甦，成長率達1.6%。

另一項調查顯示，歐元區11月企業活動連續第五個月下滑，暗示經濟也正陷入溫和衰退，因通膨飆升之際消費者削減支出。

英國 投資 疫情

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