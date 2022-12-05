蘋果考慮將部分iPad生產移往印度 與官員接洽中

消息人士透露，印度正研議選項，讓蘋果公司將部分平板電腦iPad的生產從中國移往印度。（路透）

美國財經網站CNBC報導，根據接近印度 政府的兩名消息人士透露，印度正研議選項，讓蘋果 公司將部分平板電腦iPad的生產從中國移往印度。蘋果正與官員持續進行討論，目前尚未敲定任何具體計畫，倘若成功，將擴大蘋果在印度的生產版圖。

蘋果今年稍早宣布已開始在印度南方地區組裝旗艦手機iPhone 14，有別於近幾年來都是在當地生產較舊款的手機。

隨著中國各地在過去兩周爆發抗議北京政府新冠清零政策的活動，蘋果公司更積極要將更多供應鏈遷出中國。蘋果11月初警告說，由於中國實施封控措施，將影響iPhone的出貨，而分析師已削減當前重要年終購物季的iPhone產量預估。

華爾街日報在上周末報導，蘋果正積極把生產從中國移出，轉往印度、越南 等其他亞洲國家。

然而，消息人士審慎地表示，由於欠缺高技能人才和具有生產像是iPad這樣高度複雜裝置的專業知識人力，可能會讓在印度生產這些產品的計畫實現進度緩慢。此外，中印兩國之間外交關係日益緊張，因此外交政策的環境也非利多因素。

追蹤蘋果多年的矽谷創投資本家蒙斯特（Gene Munster）估計，現在有10%的iPhone是在印度生產，但預期提高產量的步調緩慢。

蒙斯特說：「我想五年內，35%將會是在印度生產。我認為蘋果將在未來五年提高在印度與中國以外國家的生產。或許是越南、馬來西亞與美國。」

Piper Jaffray分析師庫馬爾表示則指出，就算蘋果努力將生產移出中國，印度仍只占整體iPhone 14生產的不到5%。

蘋果不願對上述消息置評。

這不是蘋果首度將iPad產線移出中國。根據日經新聞今年6月引述消息人士報導，由於上海等地實施嚴格防疫封控措施，蘋果首度將iPad的部分產能由中國移往越南，中國的iPad主要代工業者之一比亞迪電子，已協助蘋果在越南建立生產線。當時消息人士也對日經透露，鴻海也在幫助蘋果赴越南生產更多iPad。