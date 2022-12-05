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中國工廠明年過年可能提早放假 但這恐怕不是好消息

編譯陳律安／綜合外電
美國對中貨的需求銳減，對中國製造業的訂單據估計下滑40%。 （路透）
美國對中貨的需求銳減，對中國製造業的訂單據估計下滑40%。 （路透）

財經媒體CNBC的供應鏈熱度地圖數據顯示，美國對中國製造業的訂單已下滑40%，物流管理業者Worldwide物流公司執行長摩納罕表示，在需求持續萎縮下，亞洲-美國的貨運費率已下滑，迫使航運商跑空船的趟次變多，船隻的利用率也降至新低點。

摩納罕表示，中國工廠明年可能因此提早兩周放農曆春節假期，也就是1月初就開始放假，比去年早得多。

供應鏈研究業者Project 44也說，中國運往美國的20呎標準櫃貨運量，在新冠疫情封鎖期間達到高峰，但自今年夏季以來已明顯下滑，其中8~11月的整體貨運量已滑落21%。

物流業者HLS近期向客戶警告海運的景氣，「目前對物流業而言是非常艱困的時局，我們面臨需求下滑和產能過剩的挑戰，而且還有新的運量正流入市場」。

HLS的分析師預期，明年貨運量將下滑2.5%，但同時運量將擴增5%~6%，將持續壓抑運費。該公司也說，經濟不確定性、地緣政治隱憂、市場競爭加劇，將增添航運市場的複雜程度。

HLS說，貿易數據顯示，10月美國從亞洲的進口量寫下約20個月低點，亞洲送往美國西岸港口的貨櫃現貨運價已降至損益兩平的水準以下。

Project44供應鏈洞察副總巴希爾也說，洛杉磯港長堤港等西岸大港口的貿易量已銳減，航運商把貨品轉往東岸，以避開西岸港口的罷工行動。

供應鏈 洛杉磯港 長堤

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