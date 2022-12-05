我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂升息致衰退 道指跌482點

善用金融服務平台 讓網路購物更省錢

西方限制俄油措施上路首日 國際油價震盪

編譯陳律安／綜合外電

歐洲限制俄國原油出口的措施，5日開始生效，除了禁運俄國的海運原油，歐盟也同意與G7和澳洲聯手，對俄油價格實施60美元的上限措施。在這些欲掐住俄國經濟命脈的措施上路的第一天，國際油價大幅震盪，倫敦和紐約油價開平後震盪走高，一度漲逾3%，但漲勢維持沒有太久又跌回平盤。前一天OPEC+決議維持美日減產200萬桶油的計畫不變。

倫敦布蘭特和紐約西德州原油期貨，5日盤中均一度漲逾3%，分別升到每桶88.4和82.7美元，但之後又跌回平盤。

俄羅斯副總理諾瓦克4日說，限價將對全球市場產生負面影響，並牴觸世界貿易組織規則。他說，俄羅斯正在「研究機制」以阻止限價政策的執行，但未詳細闡述。

他在俄羅斯官方新聞網路Rossiya-24上說：「我們的石油和石油產品只會賣給願意依市場條件與我們合作的國家，即使我們不得不降低產量。」

但歐盟在俄烏戰爭後痛下決心，要減少對俄羅斯能源依賴的計畫已見成效，商品分析業者ICIS的初步數據顯示，歐盟11月的天然氣需求比五年均值下滑24%，10月的縮減幅度也相仿。

歐洲國家已試圖找尋油氣的替代來源，或是做出修正，以降低對俄國油氣的依賴。此外，今天秋季異常溫暖也幫上一點忙。德國和義大利這兩大天然氣消費國，11月的需求分別縮減23%和21%；法國和西班牙的降幅也超越20%，荷蘭的降幅更超過33%。

ICIS歐洲天然氣首席分析師馬札克-曼瑟說，企業帶頭降低天然氣的使用量，這與市場定價明確有關，而天然氣價格高漲，使企業降低天然氣的使用量。

不過，產業主管和分析師仍示警，除非天然氣需求進一步下滑，同時增加液化天然氣的進口量，否則歐洲天然氣短缺的情況仍可能持續多年。

CRU集團經濟部門主管塔吉特說，歐洲天然氣的需求須降至俄烏戰爭爆發前的水準，天然氣的存量才能達到足以因應明年冬季的水準，「問題是需求縮減的幅度需要多大，又將伴隨何種程度的苦痛？」

天然氣 俄羅斯 俄國

上一則

沙國調降亞洲元月原油售價 亞洲需求展望依然脆弱

延伸閱讀

克里米亞大橋10月遭攻擊後 普亭現身視察

克里米亞大橋10月遭攻擊後 普亭現身視察
諾獎得主：普亭政權還在 俄烏戰爭就無法外交解決

諾獎得主：普亭政權還在 俄烏戰爭就無法外交解決
俄羅斯加強掌控科技巨頭 普亭盟友加入Yandex

俄羅斯加強掌控科技巨頭 普亭盟友加入Yandex
影／俄國空軍基地爆炸 傳3死5傷2架轟炸機受損

影／俄國空軍基地爆炸 傳3死5傷2架轟炸機受損

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
在經濟可能陷入衰退之際，投資人可參考巴菲特的投資心法。（美聯社）

衰退時如何投資？「股神」巴菲特建議八大訣竅

2022-12-04 05:30
美國科技業2022下半年開始大裁員，許多拿專業性職業工作簽證（H-1B）的外國人士必須盡快找到新工作，否則將被迫離開美國。舊金山紀事報指出，印度和中國的H-1B人士受這波裁員潮衝擊最為劇烈。（路透）

美科技業大裁員 印度、中國員工衝擊最大

2022-12-03 06:34
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
摩根士丹利策略師Mike Wilson預測，2023年初美股跌幅將達兩位數百分點。圖為紐約證交所交易員。（美聯社）

華爾街最準分析師 大摩Wilson預測2023年初美股大跌

2022-11-29 23:40

超人氣

更多 >
胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手
遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡

遭微信殺豬盤坑殺90萬 芝城華女舉槍自盡
京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告
南加男孩挨戶偷包裹 大人開車接應 視頻全錄

南加男孩挨戶偷包裹 大人開車接應 視頻全錄
哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行