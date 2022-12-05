西方限制俄油措施上路首日 國際油價震盪

歐洲限制俄國 原油出口的措施，5日開始生效，除了禁運俄國的海運原油，歐盟也同意與G7和澳洲聯手，對俄油價格實施60美元的上限措施。在這些欲掐住俄國經濟命脈的措施上路的第一天，國際油價大幅震盪，倫敦和紐約油價開平後震盪走高，一度漲逾3%，但漲勢維持沒有太久又跌回平盤。前一天OPEC+決議維持美日減產200萬桶油的計畫不變。

倫敦布蘭特和紐約西德州原油期貨，5日盤中均一度漲逾3%，分別升到每桶88.4和82.7美元，但之後又跌回平盤。

俄羅斯 副總理諾瓦克4日說，限價將對全球市場產生負面影響，並牴觸世界貿易組織規則。他說，俄羅斯正在「研究機制」以阻止限價政策的執行，但未詳細闡述。

他在俄羅斯官方新聞網路Rossiya-24上說：「我們的石油和石油產品只會賣給願意依市場條件與我們合作的國家，即使我們不得不降低產量。」

但歐盟在俄烏戰爭後痛下決心，要減少對俄羅斯能源依賴的計畫已見成效，商品分析業者ICIS的初步數據顯示，歐盟11月的天然氣 需求比五年均值下滑24%，10月的縮減幅度也相仿。

歐洲國家已試圖找尋油氣的替代來源，或是做出修正，以降低對俄國油氣的依賴。此外，今天秋季異常溫暖也幫上一點忙。德國和義大利這兩大天然氣消費國，11月的需求分別縮減23%和21%；法國和西班牙的降幅也超越20%，荷蘭的降幅更超過33%。

ICIS歐洲天然氣首席分析師馬札克-曼瑟說，企業帶頭降低天然氣的使用量，這與市場定價明確有關，而天然氣價格高漲，使企業降低天然氣的使用量。

不過，產業主管和分析師仍示警，除非天然氣需求進一步下滑，同時增加液化天然氣的進口量，否則歐洲天然氣短缺的情況仍可能持續多年。

CRU集團經濟部門主管塔吉特說，歐洲天然氣的需求須降至俄烏戰爭爆發前的水準，天然氣的存量才能達到足以因應明年冬季的水準，「問題是需求縮減的幅度需要多大，又將伴隨何種程度的苦痛？」