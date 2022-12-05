匯率壓力 南韓浦項看淡明年鋼市

南韓 浦項鋼鐵執行長金海東（音譯）預期，明年的全球鋼鐵需求將只成長1％，而且可能要到下半年才會復甦。

金海東接受英國金融時報（FT）訪問時說，強勢美元導致韓元匯率 今年來重貶近10%，正推升進口原物料的成本，拖累浦項的利潤，同時中國房市不景氣，也對浦項的獲利造成壓力，「匯率正對我們造成重大衝擊，因我們得用美元採購原物料，我們的利潤已經受到能源價格上漲的擠壓，但我們不能調漲我們產品的價格，因為市況疲弱」。

這位63歲的南韓鋼鐵業老將說，他擔心全球鋼鐵需求沒在回升，預測明年只會成長1%，主要靠印度和東南亞市場的復甦。

他預期，鋼鐵業的景氣周期將在明年上半年觸底，於明年下半年回升。金海東已在南韓兩大鋼廠任職30多年，目前負責引領鋼鐵業的綠能 轉型。

金海東說，隨著中國防疫封控措施有望鬆綁，他希望中國的市況能改善，「如果大陸房市惡化，景氣低迷將對我們造成重大影響，但很難預測市場會惡化到什麼程度」。

浦項是全球第六大鋼廠，今年第3季的營業利益率降到3.6%，遠低於去年同期的20.3%，主因為鋼價下跌、以及9月颱風侵襲所造成的一次性災損。

浦項是第一家宣布2050年達成淨零碳排目標的亞洲主要鋼廠，希望透過氫能、而非熱燃煤融化鐵礦砂，並且移除煉鋼過程產生的氧氣。金海東說，鋼鐵製造採用綠色氫能，可能推升鋼價多達40%，但綠能轉型為擴大歐洲市占所需，而南韓對美國的鋼鐵出口又受到配額的限制。

他說，浦項已幾乎放棄對美國出口的希望，但須維持在歐洲市場的地位，「如果我們不減少碳排，就無法跨足歐洲」。