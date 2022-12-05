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法規爭端 印度大吉嶺茶葉大跌價

編譯陳律安／綜合報導
印度茶業出口。(資料來源:indiatea.org)
印度茶業出口。(資料來源:indiatea.org)

印度大吉嶺茶葉的價格今年來重挫，原因是塔塔集團旗下Tetley等買家對於印度混合茶葉的相關法規心存疑慮，因而大幅減少採購量。茶農警告，在財務危機的衝擊下，可能影響有「紅茶界香檳」美譽的大吉嶺茶葉產量。

英國金融時報（FT）報導，印度東北部大吉嶺地區出產的茶葉，由於香氣四溢和風味細緻，被視為高檔茶葉。然而，政府機構印度茶葉委員會的數據顯示，大吉嶺茶葉的價格本產季以來已大跌16%至每公斤372.54印度盧比（4.58美元）。

大吉嶺茶葉價格下跌的原因並非供需突然改變，而是法規爭端。官員和茶農說，塔塔消費品公司（Tata Consumer Products）向來是大吉嶺茶葉的最大買家，買進約18%的供應量，但今年採購量卻銳減，因去年印度茶葉委員會推出限制混合茶葉的規定，禁止把產自西孟加拉邦的大吉嶺茶葉與一般茶葉混合。

塔塔集團等茶葉買家都會在部分產品中，混合大吉嶺茶葉與較便宜的尼泊爾茶葉，引發部分茶農擔憂衝擊大吉嶺茶葉的聲譽，因而遊說政府實施較嚴格的規定，保護大吉嶺茶葉。

印度茶葉委員會10月修改規定，再度允許業者混合茶葉，但最終產品不得標示以大吉嶺茶葉銷售。官員希望，塔塔集團能恢復大吉嶺茶葉的採購量。

然而茶農擔心，今年來大吉嶺茶葉價格大跌，可能加速當地茶產業的衰頹。印度茶葉協會官員帕特拉說，大吉嶺茶葉的價格已降至不敷生產成本，鄰國尼泊爾成為最大的贏家。

在大吉嶺經營Selim Hill茶園的亞格瓦說，當地許多茶園陷入困境，「我們已瀕臨破產邊緣」。他說，若未來15個月內無法振衰起敝，可能必須將茶園轉手。

印度 破產 英國

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