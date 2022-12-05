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經濟大國貿易 轉向再全球化

編譯林聰毅／綜合報導
英國脫歐後，對歐盟的出口減少14%。(歐新社資料照片)
英國脫歐後，對歐盟的出口減少14%。(歐新社資料照片)

彭博資訊報導，美中對抗、新冠肺炎疫情、英國脫歐和俄羅斯入侵烏克蘭等事件，正衝擊供應鏈，並撼動經濟大國的商業往來方式。這些貿易強權正以七種方式重塑傳統關係，改變全球貿易格局，促成所謂的「再全球化」（reglobalization）。

首先，在英國脫歐後，英國出口商與歐盟成員國的貿易發生重大改變。英國貿易政策觀察（UKTPO）估計，在去年元旦英歐貿易合作協定生效後，英國對歐盟的出口減少14%。

其次，美國當局呼籲企業強化供應鏈、並降低美國經濟對中國大陸等專制政權的依賴，而美國政府推動的「友岸外包」策略，已穩定增加了美歐之間的貿易。

第三，美國對中國的制裁、關稅和出口限制，正在鼓勵中企分散其出口目的地，擴大進入非美國市場，尤其是在亞太地區，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將在未來幾年進一步加速中國的區域化趨勢。

第四，華府圍堵中國半導體發展，正大幅改變企業生產晶片的方式。Cowen公司預估，未來五年晶片商共將花超過1100億美元在中國境外興建晶圓廠。

第五，中國正因台海問題，而與貿易夥伴產生摩擦。例如，立陶宛去年和台灣互設代表處，引起北京的強烈反對，導致立陶宛對中國大陸的出口下降了75%。

第六，美國對俄羅斯的制裁、且撤銷俄羅斯在世貿組織（WTO）的多數基本權利，實際上切斷美俄經濟聯繫，七大工業國集團（G7）又同意對俄國海運原油價格設定在每桶60美元的上限，也將改變全球原油貿易路線。

第七，在俄烏戰爭後，德國實際上增加了從俄羅斯的進口，以確保在歐盟出口限制生效之前獲得關鍵商品。

英國 俄羅斯 歐盟

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