發獎金還有帶薪假 韓企加碼提供單身員工福利

愈來愈多南韓民眾選擇不結婚而維持單身。（路透）

愈來愈多南韓 民眾選擇不結婚而維持單身，促使更多南韓企業加碼提供給單身員工的福利 ，例如發獎金和帶薪假等，以尊重員工的選擇，並且公平對待員工。

韓國時報報導，電信商LG Uplus年滿38歲、且已經任職至少五年的單身員工，只要在內部網路承諾將維持單身，明年起能拿到相當於一個月底薪的獎金，還能多放五天的帶薪假。LG Uplus一名主管說：「我們決定支持員工的多元生活風格」。

不過，若這些人之後結婚，將無法獲得婚假與結婚津貼，而且若在收到單身福利後的兩年內離職，必須退還這些福利。

樂天百貨公司也已在今年9月起，提供年滿40歲的單身員工獎金和五天的帶薪假，也因為這些員工拿不到結婚花圈，公司以植栽取代。但若這些領取單身福利者之後結婚，也無法取得婚假和結婚津貼。

新韓銀行2020年起便已每年發10萬韓元（77美元）給單身員工，這筆金額將當於結婚員工在每年結婚紀念日拿到的獎金。

Lush韓國公司2017年來也已提供獎金和十天帶薪假，給選擇維持單身的員工，而且因為視寵物為家人，每個月還會發5萬韓元給養寵物的單身員工；已結婚且育有子女的員工已能達到相同金額的津貼。

韓國統計局的數據顯示，今年認為結婚為必要的民眾比率比兩年前下降1.2個百分點至50%，43.2%認為保持單身也可以。