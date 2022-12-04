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日圓從32年低位反彈 投資人認為日圓貶勢已到轉捩點

編譯王巧文／綜合外電
日圓兌美元自10月下旬來勁升逾13％以上，投資人認為日圓貶勢已到轉捩點。（美聯社）
日圓兌美元自10月下旬來勁升逾13％以上，投資人認為日圓貶勢已到轉捩點。（美聯社）

金融時報（FT）報導，隨著外國投資人減少日圓的空頭部位，日圓兌美元已從32年低位反彈，且最新跡象表明，日本的機構投資人可能很快開始把資金投入國內市場。

市場對美國聯準會（Fed）大幅升息的預期，使日圓兌美元匯率在10月下旬重貶至1990年來最低水準，但其後迄今已勁升逾13％。

日本政府自9月以來累計已動用9兆日圓（640億美元）阻貶日圓。由於日本銀行（央行）堅持執行超寬鬆貨幣政策，導致日圓成為今年全球表現最差的主要貨幣之一。

然而，自11月中旬以來的一系列經濟報告顯示美國通膨趨緩，推升市場對Fed很快將放慢升息步調的希望，激勵日圓等貨幣升值。

如今，愈來愈多外匯分析師在明年匯率預測中提及日圓走勢大幅轉向的可能性。在某些條件下，一些轉捩點可能扭轉日圓頹勢，包括美國暫停升息、中國大規模重新開放，以及日銀調整政策，將長期借貸成本固定在極低的水準。

一些交易員認為，近期日圓升勢反映投資人可能認為拐點已至。分析師說，近來日圓恢復上攻動能，部分原因是全球投資人迅速減少日圓的空頭部位。先前，不少投資人押注，在美國經濟衰退風險仍高、通膨將繼續竄升之際，日圓將保持疲軟。

不過，近來Fed較鴿派的評論，讓部分投資人認為美國的升息周期可能在2023年暫停。

此外，摩根大通分析師說，有證據表明，壽險公司、銀行等日本機構投資人是帶動最近日圓上漲的主力。過去一周來，美元兌日圓在東京匯市交投熱絡，但在倫敦和紐約交易時段相對穩定。

投資 升息 日本

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