WSJ：鴻海鄭州廠抗爭事件 促使蘋果加速生產撤出中國

華爾街日報報導，蘋果公司已在近幾周加快將部分生產移出中國的計畫。（路透）

華爾街日報（WSJ）報導，根據參與討論的人士表示，蘋果 公司已在近幾周加快推動把部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規劃將組裝移往印度 和越南 等國，並尋求減少對鴻海集團等台灣組裝廠的依賴。

報導指出，被稱為「iPhone城」的鴻海鄭州廠11月底爆發抗爭事件，剌激蘋果加快轉移生產計畫 。鄭州廠有多達30萬名員工，且據市場研究業者Counterpoint Research調查，約85%的iPhone系列產品在此生產。

蘋果供應鏈的分析師表示，這種劇變意味著蘋果不再願意將如此多的業務捆綁在一個地方。參與蘋果供應鏈的人士說，蘋果的因應方式是擴大組裝廠的家數－即使這些公司位於中國，而立訊精密和聞泰科技這兩家公司有可能獲得更多蘋果業務。

報導引述參與討論的人士說，蘋果已告知其製造合作夥伴，希望供應商開始嘗試在中國以外的地區進一步啟動這類工作。但供應鏈專家說，除非印度和越南等地也可以進行新產品導入（NPI，指是一個新產品開發從概念開始到量產的整個系統流程的管理），否則將繼續處於次要地位。

在此之前，蘋果與中國已花了數十年時間建立緊密的互惠關係，這種關係雖不會在一夕之間改變，但轉變正在逐漸進行中，驅動因素有二，其一是有些中國年輕人不再想為富人組裝電子產品以賺取微薄的工資；其二是對北京的強硬防疫封控手段感到憤怒，而這也是蘋果和許多其他西方公司所憂心之事。

天風證券分析師郭明錤說，蘋果的長期目標是40%到45%的iPhone從印度出貨。供應商表示，預計越南將承擔更多蘋果其他產品的製造任務，例如 AirPods、智慧手表和筆電。

但印度與越南也有自己的問題，報導引述前鴻海主管潘齊卡（Dan Panzica）說，越南的製造業成長很快，但缺乏勞工；印度則是各政府層級之間缺乏協調，每個邦的法規與運作方式各不相同。此外，「他們不在印度與越南做高階手機，沒有其他地方可以組裝它們」。