勞力士等二手名表價格跌回疫情前 與這些原因有關

追蹤全球二手交易價值前50大名表的Subdial50指數，已降至疫情前水準。 （美聯社）

英國二手名表交易平台Subdial表示，勞力士、百達翡麗及愛彼（Audemars Piguet）等名表的二手價持續下滑，追蹤次級市場名表交易的指數 回落至近兩年前水準，「疫情 紅利」在二手名表市場的效應至此可說完全退散。

彭博資訊報導，追蹤全球交易價值前50大名表的Subdial50指數，在2021年和2022年初衝高，但如今已降至這段熱潮以前的水準，顯示交易最火熱的頂級手表品牌已無力再維持疫情期間的高價位。在居家防疫期間，手頭充裕的消費者大肆購買百達翡麗、愛彼皇家 橡樹及勞力士Daytonas系列手表，熱衷於尋找下個熱門資產類別。

以勞力士名表為大宗的Subdial50指數，過去12個月下滑5%、半年內則大跌近17%；這些勞力士名表包括Daytona系列和GMT-Master II系列。

名表需求下滑的同時，正逢科技股大跌和加密幣動盪。

在今年3月，皇家橡樹系列「Jumbo」系列腕表（型號15202）的次級市場價格一度飆漲至超過11萬英鎊（13萬4,840美元），比之前12個月漲逾一倍，但現已降至7萬英鎊左右。