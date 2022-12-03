OPEC+會前 油價震盪走高

國際油價 2日劇烈震盪，但周線有望收漲，投資人正等待石油 輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日的會議，以及預定5日生效的歐盟 俄油禁運令。

布蘭特原油期貨2日盤中一度跌0.86%，報每桶86.13美元，但也曾漲1.2%，至每桶87.9美元；西德州原油期貨一度跌1%，報每桶80.3美元，但也曾漲1.23%，報88.22美元。

歷經連續三周的跌勢後，這兩大國際油價指標本周周線有望同步收紅，且漲幅約可達4%及6%左右，雙雙締造二個月內最大單周漲幅。

OPEC+預定本周日開會，市場目前預測會後這些產油國將保持每日減產200萬桶（bpd）的生產目標不變，但一些分析師認為，若該組織不進一步減產，油價恐會走跌。

另外，消息人士指出，中國將在幾天內宣布放寬封控措施，捎來利多訊號。此舉代表這個全球第二大石油消費國的防疫政策迎來重大轉變，但分析師警告，中國經濟可能還要好幾個月才會大幅重新開放。

至於對俄羅斯石油的價格限制方面，歐盟各國已初步同意，將俄國海運石油設定每桶60美元的價格上限，並建立調整機制，將上限保持在比市場價格低5%的水準。這項措施還須27個成員國批准，才能於5日與俄油禁運令同步生效。

根據官員和外交人員，歐盟要求成員國批准，將俄羅斯原油價格上限設在每桶60美元。歐盟將利用在保險業和航運業的影響力，為俄油限價以擠壓俄羅斯石油收入，從而遏制莫斯科持續發動戰爭的能力，同時也維持全球油價穩定。