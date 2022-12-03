我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

OPEC+會前 油價震盪走高

編譯季晶晶、王巧文／綜合報導

國際油價2日劇烈震盪，但周線有望收漲，投資人正等待石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）4日的會議，以及預定5日生效的歐盟俄油禁運令。

布蘭特原油期貨2日盤中一度跌0.86%，報每桶86.13美元，但也曾漲1.2%，至每桶87.9美元；西德州原油期貨一度跌1%，報每桶80.3美元，但也曾漲1.23%，報88.22美元。

歷經連續三周的跌勢後，這兩大國際油價指標本周周線有望同步收紅，且漲幅約可達4%及6%左右，雙雙締造二個月內最大單周漲幅。

OPEC+預定本周日開會，市場目前預測會後這些產油國將保持每日減產200萬桶（bpd）的生產目標不變，但一些分析師認為，若該組織不進一步減產，油價恐會走跌。

另外，消息人士指出，中國將在幾天內宣布放寬封控措施，捎來利多訊號。此舉代表這個全球第二大石油消費國的防疫政策迎來重大轉變，但分析師警告，中國經濟可能還要好幾個月才會大幅重新開放。

至於對俄羅斯石油的價格限制方面，歐盟各國已初步同意，將俄國海運石油設定每桶60美元的價格上限，並建立調整機制，將上限保持在比市場價格低5%的水準。這項措施還須27個成員國批准，才能於5日與俄油禁運令同步生效。

根據官員和外交人員，歐盟要求成員國批准，將俄羅斯原油價格上限設在每桶60美元。歐盟將利用在保險業和航運業的影響力，為俄油限價以擠壓俄羅斯石油收入，從而遏制莫斯科持續發動戰爭的能力，同時也維持全球油價穩定。

石油 油價 歐盟

上一則

財經簡訊

下一則

全球銀行業 颳起裁員風

延伸閱讀

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」
歐盟同意聯手G7 將俄油價格上限定在每桶60美元

歐盟同意聯手G7 將俄油價格上限定在每桶60美元
俄油禁運及OPEC+會議前夕 油價周線邁向三周來首見收紅

俄油禁運及OPEC+會議前夕 油價周線邁向三周來首見收紅
「中方不想稱王稱霸」 習近平邀歐盟共建一帶一路

「中方不想稱王稱霸」 習近平邀歐盟共建一帶一路

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
身兼特斯拉和推特執行長的馬斯克30日推文呼籲聯準會（Fed）立刻降息，否則經濟嚴重衰退的機率可能大增。馬斯克認為衰退即將來臨，擔憂Fed降伏通膨的努力可能使情況變更糟。路透

馬斯克擔憂經濟衰退機率大增 呼籲Fed立刻做這件事

2022-11-30 09:32

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...