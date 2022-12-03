黑石房產基金限制贖回

黑石集團（Blackstone）旗下總規模1250億美元的不動產基金，遭大量申請贖回，且已超過贖回規模上限，顯示投資 人正急於取得現金，商用不動產市場的長期狀況更令人憂心。

黑石集團1日通知投資人，黑石不動產投資信託（BREIT）核准了10月的所有贖回要求，但11月只核准43%，讓投資人贖回13億美元。消息拖累黑石1日股價終場重挫逾7%。

倫敦金融時報（FT）報導，知情人士透露，約70%的贖回要求來自亞洲，由於這檔未上市的REIT的非美投資人僅占20%左右，因此比率相當驚人。BREIT一名合夥人表示，亞洲市場和區內經濟體受中國影響，近期表現欠佳，可能對投資人帶來壓力，急需現金來履行義務。

黑石的投資人也憂心忡忡，因為BREIT貢獻黑石大約17%的盈餘，為公司吸引一群新的客戶。華爾街 日報指出，這群新客戶或許沒有富裕到能投資黑石的其他私募基金，但也想要投資其他未上市資產。扣除債務後，BREIT的淨資產為690億美元，投資項目涵蓋物流設施、公寓大樓、賭場、醫療服務園區等商用不動產。

根據全美房地產 經紀人協會（NAR）的一份報告，美國的商業不動產，正因通膨和利率上升而承受壓力。放眼全球，市場對房地產的興趣已轉弱，有些知名投資人警告，這個產業有部分地方欠缺資金。