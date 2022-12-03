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SpaceX衛星計畫 跨大步

編譯葉亭均／綜合報導
SpaceX獲准再發射7,500顆新一代Starlink衛星。圖為今年1月SpaceX發射火箭，將49枚星鏈網路衛星送上太空。（美聯社）
SpaceX獲准再發射7,500顆新一代Starlink衛星。圖為今年1月SpaceX發射火箭，將49枚星鏈網路衛星送上太空。（美聯社）

美國監管機構部分核准馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX）運作另外一大批星鏈（Starlink）衛星的計畫，讓該公司能執行發射7500顆Starlink衛星。這是SpaceX規劃發射近3萬顆衛星計畫的一環。

美國聯邦通訊委員會（FCC）在1日的公告中宣布上述消息。根據公告，SpaceX已獲准在326英里（525公里）和 332英里的高度營運這些名為「 Gen 2」的新一代Starlink衛星。FCC表示，該機構目前正在延後對SpaceX剩餘申請的作業。

公告指出：「我們的行動將讓SpaceX開始部署Gen2 Starlink，這將為美國全國帶來下一代衛星寬頻。」

SpaceX 今年5月時向FCC表示，依據該機構稍早授權核准發射約4400顆Starlink衛星，已發射約2500顆第一代衛星。該公司表示，已為全球逾40萬訂用戶提供服務。

SpaceX是參與全球低軌道衛星布局競賽的業者之一。在接近地球的低軌道處可為快速寬頻迅速傳遞訊號。通訊衛星向來都是在高軌道處運作，訊號往返高處衛星需要較長的時間才能完成。

包括OneWeb、亞馬遜和其他衛星公司都是SpaceX的競爭同業。在加拿大、中國和歐盟的衛星網路營運業者則處在不同的發展階段。

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